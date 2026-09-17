Vienā upē ar 500 krokodiliem - 2032. gada olimpiskajām spēlēm apstiprina neparastu sacensību vietu
2032. gada Brisbenas olimpisko spēļu airētājus gaida visai neparasta sacensību vieta. Airēšanas un kanoe sacensības paredzēts aizvadīt Ficerojas upē Kvīnslendā, kurā mīt aptuveni 500 sālsūdens krokodilu. Turklāt šie rāpuļi var izaugt vairāk nekā sešus metrus gari.
Neatkarīgā tehniskajā izvērtējumā Austrālijā esošā upe atzīta par piemērotu olimpisko un paralimpisko spēļu rīkošanai. Eksperti pētījuši laikapstākļus, ūdens līmeni, plūdu risku un to, vai trasē iespējams nodrošināt vienlīdzīgus sacensību apstākļus. Interesanti, ka paši krokodili šajā izvērtējumā nav ņemti vērā.
Organizatori gan mierina, ka upe jau tiek izmantota airēšanas sacensībām un treniņiem. Turklāt ir izstrādāti īpaši rīcības plāni gadījumiem, kad sacensību laikā tiek pamanīts krokodils. Starptautiskās airēšanas un kanoe sporta organizācijas trasei devušas zaļo gaismu.
Brisbenas olimpisko spēļu prezidents Endrū Liveriss bažas par krokodiliem iepriekš salīdzinājis ar haizivīm okeānā – tās tur dzīvo, taču cilvēki tik un tā turpina sērfot. Savukārt trīskārtējais olimpiskais čempions airēšanā Drū Ginns uz situāciju reaģējis ar humoru: “Esmu pārliecināts, ka es airētu ātrāk. Domāju, ka visi sportisti airētu ātrāk.”
Tiesa, Ginnu vairāk par krokodiliem satrauc iespējamie plūdi un tas, vai visiem sportistiem trasē būs vienlīdzīgi apstākļi. Viņš arī norādījis uz lielo attālumu līdz Brisbenai. Neraugoties uz šaubām, Ficerojas upe pašlaik ir saņēmusi zaļo gaismu 2032. gada olimpisko un paralimpisko spēļu uzņemšanai.