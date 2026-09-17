VEF ielaiž 40 punktus pēdējā ceturtdaļā un neturpina cīņu par iekļūšanu FIBA Čempionu līgā
Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" ceturtdien Bulgārijā nepārvarēja Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas kvalifikācijas otro kārtu.
Nepārvarot Čempionu līgas kvalifikāciju, rīdzinieki sezonu turpinās FIBA Eiropas kausā, kas ir Eiropā pēc spēka ceturtā līmeņa turnīrs. Rīdzinieki ar rezultātu 95:102 (24:25, 19:15, 26:22, 26:40) zaudēja Varšavas "Džiki" no Polijas.
Zaudējums tika piedzīvots noslēdzošajā ceturtdaļā, pirms kuras rīdziniekiem vēl bija septiņu punktu pārsvars. Tomēr pēdējās desmit minūtēs Varšavas klubs demonstrēja augstu rezultativitāti uzbrukumā, sodīja VEF par kļūdām aizsardzībā un pārņēma kontroli.
Otro spēli pēc kārtas VEF labā virs 30 punktiem guva leģionārs Džordans Sīrss. Viņš šo spēli pabeidza ar 33 punktiem un sešām rezultatīvajām piespēlēm. Ar 15 punktiem izcēlās Keilebs Ešberijs, 11 punkti Ojāram Siliņam, bet desmit - Marekam Mejerim.
Uzvarētāju rindās 25 punktus guva Džozefs Žirārs, bet ar 24 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām izcēlās Zeins Vatermens. Pārējie kluba basketbolisti iemet zem desmit punktiem. Kvalifikācijas pusfinālā "Džiki" cīnīsies pret Mančestras un Spānijas "Breogan" pāra uzvarētāju.
Eiropas kausā "VEF Rīga" nonāks H grupā, kur ielozētas "Mykonos" no Grieķijas un Plovdivas "Lokomotiv" no Bulgārijas, kā arī viena kvalifikāciju pārvarējusī komanda. Tāpat šajā grupā no Čempionu līgas nonāks "Oradea" no Rumānijas un "Fribourg" no Šveices.
Pirmajā atlases kārtā "VEF Rīga" pirmdien ar 105:88 pārspēja Azerbaidžānas vicečempioni "Landau Lions", bet Varšavas vienība ar 116:99 apspēlēja "Opava" no Čehijas. Čempionu līgas kvalifikācijā sacenšas 16 komandas, no kurām ceļazīmi uz pamatsacensībās izcīnīs uzvarētāja. Kvalifikāciju nepārvarējušajām komandām būs iespēja sezonu turpināt FIBA Eiropas kausā.
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"VEF Rīga" aizvadītajā sezonā Latvijas Basketbola līgā ieņēma ceturto vietu, bet Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā izcīnīja bronzas medaļas.