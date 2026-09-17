Anglijas Premjerlīgā savulaik uzspēlējušais Cirkins piedalīsies pusē no nākamajām Latvijas futbola izlases spēlēm
Anglijas kluba Londonas "Queens Park Rangers" (QPR) aizsargs Denniss Cirkins būs gatavs palīdzēt Latvijas vīriešu futbola izlasei pirmajās divās no četrām UEFA Nāciju līgas spēlēm, ceturtdien preses konferencē atklāja valstsvienības galvenais treneris Paolo Nikolato.
24 gadus vecais Cirkins, kurš pērn spēlēja Anglijas premjerlīgas klubā "Sunderland", bet šosezon pārstāv "Championship" vienību QPR, līdz šim valstsvienības rindās nevienu spēli nav aizvadījis. Futbolistam ir bijušas iespējas spēlēt gan Īrijas, gan Anglijas izlasēs.
"Cirkins ir gandrīz gatavs, taču ne pilnībā. Esmu gandarīts, ka viņš mums ir pievienojies un novērtēju to, ka pieņēmis lēmumu pārstāvēt Latviju. Ar klubu vienojāmies, ka var piedalīties pirmajos divos mačos. Mums vajag pasargāt spēlētāju, ņemot vērā to, ka sezonu viņš sāka tikai pirms dažām nedēļām," stāstīja Nikolato.
Tāpat kā Cirkins, ārpus Latvijas uzaudzis arī pussargs Markuss Strods no Īrijas un Alberts Aleksanjans no Zviedrijas. "Šie spēlētāji, manuprāt, ir daļa no izlases nākotnes, tāpēc pieņēmu lēmumu par viņu uzaicināšanu. Viņi var spēlēt vairākās pozīcijās, un uzskatu, ka ir pietiekami uzkrājuši spēļu praksi savos klubos," secināja Nikolato.
Kā Cirkins, tā arī viens no Latvijas vadošajiem futbolistiem Andrejs Cigaņiks spēlē aizsardzības kreisajā malā. "Mums jārod risinājums abus iekļaut sastāvā, un par to domājam," par vienas pozīcijas spēlētāju nozīmēšanu citās pozīcijās teica Nikolato.
Latvijas izlases stūrmanis arī neslēpa, ka nav apmierināts ar situāciju, kāda šobrīd ir izlasē ar pussargiem, piemēram, Deniss Meļņiks savā klubā Skotijā spēlē kā centra aizsargs. "Viņam arī šajā pozīcijā vajadzētu palikt, taču mēs varam viņu izmantot arī kā balsta pussargu," secināja Nikolato.
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Nepārliecinoši šosezon spēlējuši Latvijas vārtsargi, kuri savu klubu rindās Eiropas klubu turnīros brīžiem pieļāva ļoti rupjas kļūdas. "Tas nav par kļūdām vai attieksmi, bet piekritīšu, ka sniegums pēdējā laikā nav bijis labs. Viņiem ir iespējas uzlabot sniegumu, lai dabūtu pārliecību, kas ir nepieciešama vārtsargiem," teica Nikolato. "Viņi visi ir labi vārtsargi ar potenciālu. Nedomāju, ka viņi aizmirsuši, kā spēlēt futbolu. Šobrīd neviens no vārtsargiem man nav numurs viens, tāpēc ka jebkurš no viņiem var spēlēt," turpināja treneris.
Latvijas izlase UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešajā divīzijā jeb C līgā pirmo maču aizvadīs 25. septembrī viesos pret Armēniju, tad 28. septembrī savā laukumā uzņems Kipru, 2. oktobrī mājās cīnīsies ar Melnkalni, bet 5. oktobrī izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kipras valstsvienību.
Marta beigās Latvijas futbolisti Paolo Nikolato vadībā cīnījās par vietas saglabāšanu C līgā un divu maču summā ar 2:0 pārspēja Gibraltāru, bet jūnija sākumā Latvijas izlase sacentās arī Baltijas kausā, kuru noslēdza ceturtajā pozīcijā.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Rihards Matrevics (RFS), Nils Toms Puriņš ("Auda"), Frenks Dāvids Orols ("Riga");
aizsargi - Roberts Savaļnieks (RFS), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis ("Riga"), Antonijs Černomordijs ("Riga"), Daniels Balodis ("Auda"), Deniss Meļņiks ("Falkirk", Skotija), Maksims Toņiševs ("Riga"), Oskars Vientiess ("Teplice", Čehija), Denniss Cirkins (QPR, Anglija), Oskars Rubenis ("Auda");
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pussargi - Aleksejs Saveļjevs ("Asia Talas", Kirgizstāna), Eduards Emsis ("Super Nova"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Kristaps Grabovskis ("Dila", Gruzija), Gļebs Žaleiko ("Jelgava"), Danila Patijčuks ("Liepāja"), Markuss Strods ("Bohemians", Īrija);
uzbrucēji - Jānis Ikaunieks (RFS), Vladislavs Gutkovskis (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Uldriķis ("Heerenveen", Nīderlande), Alberts Aleksanjans ("Norrkoping", Zviedrija).