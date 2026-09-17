Vašingtonas "Capitals" komentē Ovečkina līdzdalību "Vienotās Krievijas" reklāmas video, pie NHL vēršas ASV kongresmenis
Ažiotāža joprojām pasaules hokejā ir ap krievu hokejista Aleksandra Ovečkina piedalīšanos "Vienotās Krievijas" aģitācijas video.
Jau ziņots, ka Aleksandrs Ovečkins piedalījies partijas "Vienota Krievija" priekšvēlēšanu aģitācijas video. Tās federālā saraksta kandidāti tajā tika parādīti kopā ar saviem atbalstītājiem un “domubiedriem”. Ovečkins parādījies video, kas veltīts Krievijas ārlietu ministram Sergejam Lavrovam, kurš ir pirmais numurs “Vienotās Krievijas” federālajā kandidātu sarakstā.
Ovečkinam šī nebūt nebija pirmā reize, kad viņš publiski demonstrē atbalstu Krievijas politiskajai vadībai. Jau 2017. gadā hokejists izveidoja kustību “Putin Team”, kuras mērķis bija apvienot Krievijas dikatora Vladimira Putina atbalstītājus. Toreiz iniciatīvu publiski atzinīgi novērtēja arī Kremlis.
"Aleksandrs Ovečkins ir Krievijas pilsonis, kurš starpsezonā dzīvo Maskavā kopā ar savu ģimeni. Krievijā viņš dzīvos arī pēc karjeras beigām. Viņš un arī mēs šobrīd pilnībā koncentrējamies gaidāmajai sezonai, kurā Ovečkins turpinās pozitīvi ietekmēt Vašingtonu laukumā," par situāciju ar publisku paziņojumu klajā nāca Vašingtonas "Capitals".
In a statement, the Washington Capitals expressed support for their employee Ovechkin—a long time supporter of Putin-the current world's greatest criminal-and supporter of other murderers who unleashed Russia's imperialist war in Ukraine. This statement ignores (continue) pic.twitter.com/F59M6LJn4V— Dominik Hasek (@hasek_dominik) September 16, 2026
Ovečkina darbības gan nav nepamanītas ASV kongresmeņu rindās. Ar atklātu vēstuli pie NHL komisāra Gerija Betmena vērsies Pārstāvju palātas loceklis, republikānis Džo Vilsons. "Ovečkina kungs apkaunojoši ir parādījies reklāmas kampaņas video kopā ar Putina režīma tuvākajiem. Kā NHL superzvaigznei, kas piedalījusies propagandas video Putina politiskajai partijai, tas nevar tikt ignorēts no līgas puses. Jāmin, ka Ovečkins ir ilglaicīgs Vladimira Putina atbalstītājs, kas ir dokumentēts. Lai arī Ovečkinam ir visas tiesības publiskot savu politisko pārliecību, viņš ir ASV galvaspilsētas komandas kapteinis. Šādas darbības raisa nopietnus jautājumus par standartiem, kādus sagaida no spēlētājiem, kuri reprezentē NHL."
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It is incredibly alarming that @NHL and @Capitals have allowed Alexander Ovechkin to appear in a campaign advertisement supporting the party of war criminal Putin. American hockey fans deserve better leadership from their star players! pic.twitter.com/gTjU3xXUjZ— Joe Wilson (@RepJoeWilson) September 16, 2026
"Pieprasu līgai izskatīt šo jautājumu un noteikt, vai pastāv kādas normas, kuras nosaka sportistu dalību politiskajās reklāmās vai propagandā. Tāpat pieprasu, lai NHL un "Capitals" pavēsta, ka Putina partijas reklamēšana nav NHL vai "Capitals" oficiālā nostāja. NHL un "Capitals" ir ļoti liela platforma un atbildība. Ceru, ka līga uztvers šo situāciju nopietni," teikts kongresmeņa nosūtītajā vēstulē, kuru viņš padarījis publisku.