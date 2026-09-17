Būs ātruma rekordi! Milzu krokodilu upē notiks Brisbenas olimpisko spēļu airēšanas sacensības
Pēc ilgstošām debatēm beidzot apstiprināta upe, kur 2032. gadā notiks Brisbenas olimpisko un paralimpisko spēļu airēšanas un kanoe sacensības. Dalībniekiem gan būs jārēķinās ar vairāku simtu milzu krokodilu sabiedrību, kas, kā vīpsnā zobgaļi, varētu stimulēt ātruma rekordu pārspēšanu.
Neatkarīgā tehniskajā novērtējumā Ficroja upe Austrālijas Kvīnslendas štata Rokhemptonā ir atzīta par piemērotu sacensību rīkošanai. Tiesa, novērtējumā krokodilu klātbūtne, kuru skaits varētu sasniegt pustūkstoti, netika analizēta. Tā vietā speciālisti pētīja, “kā trase funkcionētu dažādos apstākļos, laikapstākļos, pie dažāda ūdens līmeņa un plūdu riska gan spēļu laikā, gan visā periodā līdz spēļu sākumam”, vēsta BBC.
Ziņojumu pasūtīja Spēļu neatkarīgā infrastruktūras un koordinācijas pārvalde (GIICA), kas norādījusi, ka Ficroja upes trase “jau tiek izmantota treniņiem un sacensībām ūdenssporta veidos mierīgos ūdeņos, tostarp štata skolu čempionātiem, vietējām regatēm un nacionālo izlašu treniņnometnēm”. Tā kā šī ir atzīta airēšanas vieta, jau ir izstrādāti rīcības plāni gadījumiem, kad sacensību laikā tiek pamanīti krokodili, un olimpisko spēļu amatpersonas jau iepriekš saņēmušas apliecinājumus par airētāju drošību.
Trases izmantošanu atbalstījušas gan “World Rowing”, gan “Paddle Worldwide”, kas agrāk bija pazīstama kā Starptautiskā Kanoe federācija. “Pamatojoties uz veikto plašo analīzi, tagad zinām, ka Ficroja upe spēļu norises laikā spēj nodrošināt godīgus sacensību apstākļus, kas atbilst olimpisko un paralimpisko airēšanas sacensību prasībām,” paziņoja “World Rowing” prezidents Žans Kristofs Rolāns.
2032. gada spēļu rīkošanas komitejas prezidents Endrū Laiveriss pērn jau centās mazināt bažas par krokodiliem. “Okeānā ir haizivis, un mēs tik un tā sērfojam... Te jādomā – mēs varam, nevis nevaram. Lūdzu, mainiet savu domāšanu,” viņš toreiz uzsvēra.
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Olimpiskās spēles Brisbenā notiks no 2032. gada 23. jūlija līdz 8. augustam. Ficroja ir garākā upe Austrālijas austrumu piekrastē, 1853. gadā tā nosaukta par godu Jaunās Dienvidvelsas kolonijas gubernatoram, seram Čārlzam Ficrojam. Rokhemptona atrodas Ficroja upes abos krastos apmēram 40 kilometru attālumā no Koraļļu jūras piekrastes un ap 600 kilometrus uz ziemeļiem no Brisbenas.
Ficroja upes izvēle jau pašā sākumā soctīklos izraisīja ironiskus komentārus, daudziem paužot pārliecību, ka reptiļi parūpēsies, lai būtu daudz jaunu rekordu. “Nekas tā nemotivē, kā krokodils, kas tev dzenas pakaļ,” dzēlīgi izteicās kāds komentētājs.
Sālsūdens krokodils (Crocodylus porosus) ir izplatīts Dienvidaustrumāzijā, Indijas austrumu piekrastē un Austrālijas ziemeļos, tas ir lielākais mūsdienās sastopamais rāpulis. Tēviņu garums var sasniegt pat 7 metrus, savukārt svars — no 1000 līdz 1500 kg, bet mātītes ir krietni mazākas. Šis krokodils uzbrūk praktiski jebkuram dzīvniekam savā teritorijā un drošībā nevar justies pat haizivis. Sīkāk par šiem milzeņiem var uzzināt šeit:
Krokodilu populācija Austrālijas ziemeļos pēdējās desmitgadēs ir strauji palielinājusies, jo kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem tie ir aizsargāti ar likumu. Sālsūdens krokodili var nodzīvot līdz 70 gadiem un aug visu mūžu. Turklāt palielinās arī lielo krokodilu īpatsvars.
Katru gadu tiek ziņots par simtiem krokodilu uzbrukumiem cilvēkiem, un sālsūdens krokodilus uzskata par visbīstamākajiem. Krokodili ir slaveni ar savu inteliģenci un tiek uzskatīti par gudriem medniekiem. Vietne “aussieanimals.com” vēsta, ka kopš 1969. gada Austrālijā sālsūdens krokodili ir nogalinājuši 44 cilvēkus, visvairāk Ziemeļu teritorijā un Kvīnslendā, kur dzīvību zaudējuši pa 19 cilvēkiem katrā. Vietne norāda, ka šo krokodilu uzbrukumu biežums laika gaitā palielinājies, visbiežāk tie notiek no septembra līdz martam. 2024. gadā krokodili Austrālijā nogalināja 3 cilvēkus, pērn ziņots par vienu.
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Tomēr vietējais krokodilu fermas īpašnieks Džons Līvers pagājušajā gadā norādīja, ka cilvēkiem ir nesalīdzināmi lielākas izredzes, ka viņus nāvējoši notrieks autobuss ceļā uz upi, nekā airēšanas sacensību laikā pēkšņi uzradīsies krokodils. Pagājušā gada pavasarī ierakstīto sarunu ar viņu par Ficroja upes krokodilu izplatību, uzvedību un to, vai šie reptiļi varētu apdraudēt sportistus, var noskatīties šeit:
Jauns.lv jau vēstīja par virālo video, kur kāds krokodils ūdenī atdarina slīkstoša cilvēka kustības. Oriģinālais virālais video tika publicēts sociālajā vietnē “Instagram”, iegūstot vairāk nekā 50 miljonus skatījumu, taču vēlāk konts ar šo ierakstu kļuva privāts, vēstīja “Newsweek”. Tiek ziņots, ka krokodila savāda uzvedība nofilmēta Borneo salas Barito upē. Vēlāk ieraksts izplatījies arī citās sociālajās vietnēs, piemēram, "X" un "TikTok".
Noslēgumā svarīgi “aussieanimals.com” norādījumi
Kā rīkoties, tuvumā pamanot krokodilu?
Nekavējoties izkāpiet no ūdens un dodieties drošā attālumā no krasta. Nekādā gadījumā neejiet atpakaļ ūdenī, netuvojieties krokodilam, lai to fotografētu, nebarojiet. Par pamanīto reptili ziņojiet vietējām varas iestādēm — Kvīnslendā var ziņot "QWildlife" lietotnē vai zvanot uz 1300 130 372, bet dzīvībai bīstamā situācijā jebkur Austrālijā jāzvana uz 000. Kvīnslendā par tuvošanos krokodilam līdz 10 metru attālumam uz sauszemes, tā barošanu draud pamatīgs sods.
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Kā rīkoties, ja krokodils uzbrūk?
Krokodili ir ne tikai plēsoņas, bet arī ļoti teritoriāli dzīvnieki, kas agresīvi aizstāv savu teritoriju. Sevišķi agresīvi mātītes aizstāv savas ligzdas, izdētās olas un izšķīlušos mazuļus.
Ja iespējams aizbēgt, jācenšas neskriet taisnā līnijā, lai apgrūtinātu pakaļdzīšanos, jo pieaudzis krokodils spēj paskriet tikpat ātri kā cilvēks. Krokodili ir plēsoņas, kas uzbrūk no slēpņa, viņi ātri pārvietojas īsā distancē, taču nevajā upuri ilgstoši.
Ja krokodils tomēr satvēris, noteikti pretojieties ar visiem līdzekļiem, nekādā gadījumā neizliecieties par beigtu, jo tas garantēti beigsies ar nāvi. Sitiet pa visjūtīgākajām vietām — pirmām kārtām pa acīm, citas vietas ir purns, plakstiņi un mīkstās aukslējas mutē, lai reptili piespiestu atslābināt sakodienu. Ja krokodils ir iekodis, nekavējoties jāmeklē ārstu palīdzība, jo pastāv smagu infekciju risks.
Norādījumi, kas var izglābt dzīvību
- Nekādā gadījumā neejiet peldēt un vispār neiebrieniet ūdenstilpē, ja tā nav norādīta kā droša vieta! Kvīnslendā pat norāda, ka vienīgā no krokodiliem drošā vieta ir peldbaseins.
- Uzslejiet telti vismaz 50 metru attālumā no ūdens, neatstājiet piekrastē ēdienu paliekas, nekad nebarojiet krokodilus!
- Nekādā gadījumā nevēzējiet rokas vai kājas ūdenī no peldlīdzekļiem vietās, kur mēdz dzīvot krokodili!
- Nesmeliet ūdeni vienā un tajā pašā vietā — krokodili atceras ļaužu paradumus!
- Nemazgājieties ūdenī krēslas laikā vai naktī, kad krokodili ir sevišķi aktīvi un grūti pamanāmi! Ja jebkāda iemesla dēļ šajā laikā nākas pietuvoties ūdenstilpei, paņemiet lukturi, turieties drošā attālumā no ūdens malas un uzturieties tur iespējami īsāku laiku!
- Makšķerēšanas laikā stāviet vismaz 5 metru attālumā no ūdens, nekad nestāviet uz baļķiem vai koka daļām virs ūdens un nekad nebrieniet ūdenī!
- Pievērsiet uzmanību visām brīdinājuma zīmēm — par pamanītajiem krokodiliem sabiedrība tiek brīdināta ne tāpat vien!