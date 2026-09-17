Zināms, kad Latvijas volejbolistiem gaidāms astotdaļfināla mačs pret pasaules ranga līderi
Latvijas volejbolistiem noteikts spēles datums 2026. gada Eiropas čempionāta volejbolā astotdaļfinālā pret Poliju.
Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionāta astotdaļfināla maču ar Poliju aizvadīs sestdien, 19. septembrī, liecina turnīra publicētais kalendārs. Latvijas volejbolisti trešdien ar uzvaru pār Turciju nodrošināja vietu astotdaļfinālā, kura izspēle notiks Sofijā un Turīnā.
Latvijas un Polijas astotdaļfināla mačs Sofijā paredzēts sestdien plkst. 16:00. Trīs stundas vēlāk laukumā dosies Vācija un Bulgārija, šī dueļa uzvarētājai ceturtdaļfinālā cīnoties ar Latvijas un Polijas cīņas uzvarētāju.
Latvijas izlase pasaules rangā ieņem 44. vietu, bet Polija ir pasaules ranga līdere. Tieši pēc uzvaras pār Turciju latvieši pasaules rangā pakāpās par sešām vietām. Poļi ir esošie Eiropas čempioni, kuri kontinenta meistarsacīkstēs pie godalgām tikuši pēdējos trijos finālturnīros pēc kārtas (pirms tam divas bronzas). Vēl par čempioni Eiropā Polija tika kronēta 2009. gadā.
Polija ir arī trīskārtējā pasaules čempione, 2025. gadā samierinoties ar bronzu, kā arī vienu reizi (tālajā 1976. gadā) triumfējot olimpiskajās spēlēs. 2024. gadā Parīzē Polija aizspēlējās līdz finālam, kurā zaudēja mājiniecei Francijai.
Eiropas čempionāts no 9. līdz 26. septembrim notiek Bulgārijā, Rumānijā, Somijā, un Itālijā.