Latvijas futbola izlases vērtība ievērojami pieaug! Kandidātu sarakstā pirmo reizi iekļauj Anglijas premjerlīgā uzspēlējušo Cirkinu
Nosaukts Latvijas futbola izlases kandidātu saraksts gaidāmajām UEFA Nāciju līgas spēlēm.
Latvijas vīriešu futbola izlases kandidātu sarakstā uz septembrī un oktobrī gaidāmajām Nāciju līgas spēlēm iekļauts arī Anglijas kluba Londonas "Queens Park Rangers" (QPR) aizsargs Denniss Cirkins, vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF).
24 gadus vecais Cirkins, kurš pērn spēlēja Anglijas premjerlīgas klubā "Sunderland", bet šosezon pārstāv "Championship" vienību QPR, līdz šim valstsvienības rindās nevienu spēli nav aizvadījis. Cirkins, kurš pārstāvējis dažādu vecumu Anglijas jaunatnes izlases, pagājušājā sezonā aizvadīja astoņus mačus premjerlīgā. Interesanti, ka Cirkina vērtība pēc Tranfermarkt datiem ir 6 miljoni eiro, kamēr nākamais Latvijas izlases kandidāts pēc tirgus vērtības ir Jānis Ikaunieks, kurš pašlaik novērtēts 800 000 eiro līmenī, kamēr Antonijs Černomordijs, Eduards Dašķevičs un Raivis Andris Jurkovskis 700 000 eiro vērtībā. Cikrins jau pavasarī bija izsaukts uz Latvijas izlases treniņnometni, lai gan oficiāli nedrīkstēja pretendēt uz vietu sastāvā, jo nebija nokārtotas visas formalitātes pēc Anglijas pārstāvēšanas jaunatnes izlasēs. Cirkins trenējās kopā ar komandu, pavēroja treniņprocesu un komandā notiekošo, kas acīmredzot aizsargu ir apmierinājis un viņš ir gatavs doties palīdzēt Latvijas valstsvienībai.
Bez Cirkina 26 spēlētāju sastāvā iekļauti vēl pieci potenciālie debitanti - aizsargi Oskars Vientiess un Oskars Rubenis, pussargi Danila Patijčuks un Īrijā dzimušais un šīs valsts virslīgā atzīstami spēlējošais Markuss Strods, kā arī uzbrucējs Alberts Aleksanjans, kurš uzaudzis Norvēģijā, bet pašlaik spēlē Zviedrijas pēc spēka otrajā līgā. Ņemot vērā, ka 11 dienu laikā tiks aizvadītas četras spēles, ļoti iespējams, ka sagaidīsim vēl kādus debitantus.
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Latvijas izlase UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešajā divīzijā jeb C līgā pirmo maču aizvadīs 25. septembrī viesos pret Armēniju, tad 28. septembrī savā laukumā uzņems Kipru, 2. oktobrī mājās cīnīsies ar Melnkalni, bet 5. oktobrī izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kipras valstsvienību.
Marta beigās Latvijas futbolisti Paolo Nikolato vadībā cīnījās par vietas saglabāšanu C līgā un divu maču summā ar 2:0 pārspēja Gibraltāru, bet jūnija sākumā Latvijas izlase sacentās arī Baltijas kausā, kuru noslēdza ceturtajā pozīcijā.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Rihards Matrevics (RFS), Nils Toms Puriņš ("Auda"), Frenks Dāvids Orols ("Riga");
aizsargi - Roberts Savaļnieks (RFS), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis ("Riga"), Antonijs Černomordijs ("Riga"), Daniels Balodis ("Auda"), Deniss Meļņiks ("Falkirk", Skotija), Maksims Toņiševs ("Riga"), Oskars Vientiess ("Telpice", Čehija), Denniss Cirkins (QPR, Anglija), Oskars Rubenis ("Auda");
pussargi - Aleksejs Saveļjevs ("Asia Talas", Kirgizstāna), Eduards Emsis ("Super Nova"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Kristaps Grabovskis ("Dila", Gruzija), Gļebs Žaleiko ("Jelgava"), Danila Patijčuks ("Liepāja"), Markuss Strods ("Bohemian", Īrija);
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uzbrucēji - Jānis Ikaunieks (RFS), Vladislavs Gutkovskis (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Uldriķis ("Heerenveen", Nīderlande), Alberts Aleksanjans ("Norrkoping", Zviedrija).