Lionels Mesi nokārto "Inter" uzvaru "Campeones" kausā
Foto: AP/Scanpix
Lionelam Mesi cīņā par "Campeones" kausu šoreiz vārti guvums un rezultatīva piespēle.
Futbols

Lionels Mesi nokārto "Inter" uzvaru "Campeones" kausā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Argentīnas futbola zvaigzne Lionels Mesi trešdien guva vārtus un atdeva rezultatīvu piespēli, sekmējot Maiami "Inter" vienības triumfu "Campeones" kausā.

Lionels Mesi nokārto "Inter" uzvaru "Campeones" ka...

"Inter" titulcīņā ar 2:0 (1:0) pārspēja Mehiko "Cruz Azul". "Campeones" kausa finālā tiekas ASV augstākās līgas (MLS) un Meksikas līgas (MX) kausu ieguvēji.

Spēles 24. minūtē Mesi pēc Luisa Svaresa piespēles ar galvu no soda laukuma vidus guva savus simtos vārtus "Inter" rindās, izvirzot komandu vadībā ar 1:0, bet 81. minūtē pēc viņa piespēles precīzs bija Kazemiru.

Mesi, kurš arī tika atzīts par fināla vērtīgāko spēlētāju, šī ir pirmā trofeja ar "Inter" šosezon un ceturtā kopumā. Līgums ar Maiami vienību Mesi ir līdz 2028. gada beigām.

Jau ziņots, ka 6. oktobrī Mesi aizvadīs savu atvadu spēli valstsvienības rindās, pārbaudes spēlē Buenosairesā tiekoties ar Beninu.

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