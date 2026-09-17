Ņujorkas "Rangers" galvenais treneris patīkami pārsteigts par Alberta Šmita gatavību NHL
Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Ņujorkas "Rangers" galvenais treneris Maiks Salivans komentējis latvieša Alberta Šmita iespējas spēlēt komandā jau gaidāmajā sezonā.
Jau ziņots, ka Alberts Šmits šajā vasarā kļuva par visaugstāk draftēto latvieti NHL - 2026. gada draftā viņu ar augsto piekto kārtas numuru izraudzījās Ņujorkas "Rangers". Jaunā NHL sezona sāksies 29. septembrī, tajā pirmo reizi kopš 1993./1994. gada sezonas regulārajā turnīrā būs jāaizvada 84 spēles.
Pirmssezonas preses konferencē "Rangers" galvenais treneris Maiks Salivans komentēja Alberta Šmita gatavību tikt komandā jau ar gaidāmo sezonu. "Jāsaka tieši un atklāti - viņam ir visas iespējas tikt komandā. Esam pārsteigti par viņa spēles līmen. Šmitam ļoti vērtīgs ir bijis ceļš, kā viņš nokļuvis līdz NHL. Viņš ir jau spēlējis pieaugušo hokejā pret lielākiem, ātrākiem un spēcīgākiem hokejistiem. Šis ceļš viņam ir palīdzējis attīstītīties un būt tuvu spēlēšanai NHL." Pirms nonākšanas NHL Šmits spēlēja Somijas augstākajā līgā, pagājušo sezonu pabeidza Vācijā, kā arī Latvijas izlases rindās spēlēja gan olimpiskajās spēlēs, gan pasaules čempionātā.
"Rangers" galvenais treneris vairākas reizes norādīja, ka Alberts Šmits savam vecumam jau ir fiziski nobriedis, ir augumā garš un spēcīgs. "Manā pieredzē tieši fiziskums ir viens no šķēršļiem, kas jaunajiem hokejistiem jāpārvar, lai spēlētu NHL. Alberts ir liels un spēcīgs, turklāt kļūs tikai spēcīgāks. Esam iekšēji diskutējuši, ka, jo ātrāk Šmits kļūs par stabilu spēlētāju mūsu komandā, jo labāk."
Treneris vēl konkrēti neizteicās, kur Šmits sāks karjeru, taču saredzot latvietī potenciālu nākotnē kļūt par vienu no komandas līderiem. "Mums viņa labā jāizdara darbs gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Skatīsimies, kā viņam veiksies treniņnometnē. Pēc viņa snieguma izlemsim, kur viņš vislabāk iederas un kur viņam vislabāk attīstīties. Esam pārliecināti par to, kāds spēlētājs viņš var kļūt."
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Ņujorkas "Rangers" dibināts 1926. gadā. Komandas vēsturē klubs par Stenlija kausa ieguvēju kļuvis četras reizes, pēdējo reizi tālajā 1993./1994. gadā. Pēdējās divās sezonās pēc kārtas Ņujorkas klubs nav sasniedzis izslēgšanas spēles. Sezonu klubs sāks jau pirmajā spēļu dienā, spēkojoties pret Bostonas "Bruins".