Par neierašanos treniņnometnē “Jets” vārtsargs Helebaks saņem bargu sodu
Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Vinipegas "Jets" trešdien par neierašanos pirmssezonas treniņnometnē diskvalificēja vārtsargu Konoru Helebaku.
Komanda paziņoja, ka ģenerālmenedžeris Kevins Ševeldejofs ceturtdienas rītā sniegs paziņojumu presei. Komanda neprecizēja, uz cik ilgu laiku Helebaks ir diskvalificēts.
Helebaks, kurš ir trīskārtējs Vezinas balvas ieguvējs, ko pasniedz NHL sezonas labākajam vārtsargam, un 2025. gada Hārta balvas ieguvējs kā NHL vērtīgākais spēlētājs, augusta beigās publiski pieprasīja maiņu uz citu komandu.
Paziņojumā, ko viņa aģents Rejs Petkau publicēja vietnē X, Helebaks teica, ka viņš "pirms vairākiem mēnešiem" privāti lūdza tikt pārcelts uz citu komandu un ka viņš deva organizācijai laiku, lai šo jautājumu risinātu "klusi un ar cieņu".
"Vinipega ir bijusi mana mājvieta visā manā NHL karjerā, un es vienmēr būšu pateicīgs par tur pavadīto laiku," sacīja Helebaks. "Es nekad neesmu aizmirsis 2012. gada 23. jūniju. Tā ir diena, kad Vinipega deva iespēju vārtsargam, kurš spēlēja Odesā, Teksasā. No tā brīža es atdevu visu, kas man bija, lai pierādītu, ka "Jets" pieņēma pareizo lēmumu."
"Jets" ģenerālmenedžeris Ševeldejofs pirms NHL drafta jūnijā atklāja, ka viņš izskata citu komandu piedāvājumus par Helebaku. Toreiz viņš neapstiprināja, ka vārtsargs būtu lūdzis tikt aizmainīts.