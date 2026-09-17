Semeņistaja Sanpaulu turnīra otrajā kārtā piekāpjas serbietei Kostovičai
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja trešdien piedzīvoja zaudējumu Sanpaulu "WTA 250" turnīra otrajā kārtā.
Cīņā par vietu ceturtdaļfinālā ar devīto numuru izsētā Semeņistaja ar 4-6, 1-6 piekāpās serbietei Teodorai Kostovičai.
Par iekļūšanu otrajā kārtā jeb astotdaļfinālā Latvijas tenisiste tika pie 30 WTA vienspēļu ranga punktiem.
Jau ziņots, ka Semeņistaja, kura pasaules rangā ieņem 120. pozīciju, pirmās kārtas mačā ar 7-5, 6-4 pārspēja japānieti Haju Kinošitu (WTA 210.), bet Kostoviča (WTA 186.) pirmajā kārtā ar 6-2, 6-4 apspēlēja īpašo ielūgumu jeb "wild card" saņēmušo mājinieci Viktoriju Barrosu (WTA 827.).
Līdz šim Semeņistaja un Kostoviča savā starpā kortā nebija tikušās.
Kā jau vēstīts, sākotnējā izloze noteica, ka Semeņistajai pirmajā kārtā būs jāspēlē ar kādreizējo pasaules ranga vicelīderi Paulu Badosu no Spānijas, taču pēc Kanādas tenisistes Leilas Fernandesas izstāšanās no turnīra izspēles shēma tika mainīta un Latvijas otrajai raketei tika ielozēta kvalifikācijas "laimīgā zaudētāja" Kinošita.
Fernandesa, kura pasaules rangā ieņem 31. vietu un turnīrā bija izsēta ar pirmo numuru, no turnīra izstājās "neparedzētu apstākļu dēļ".
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Viņas vietā sacensību zarā tika iekļauta Semeņistaja, kura tika ir izsēta ar devīto numuru, bet Badosa tika pie "laimīgās zaudētājas" lietuvietes Justinas Mikulskītes (WTA 237.).
Turnīrs Sanpaulu norisinās cietā seguma kortos.