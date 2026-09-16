Latvijas aizsargs Bogdans Hodass trešdien Somijas hokeja līgas mačā tika pie rezultatīvas piespēles, viņa pārstāvētajai Mikeli "Jukurit" izcīnot panākumu.
Hokejs
Vakar 23:55
Hodass īsteno rezultatīvu piespēli uzvarētā Somijas hokeja līgas spēlē
Latvijas aizsargs Bogdans Hodass trešdien Somijas hokeja līgas mačā tika pie rezultatīvas piespēles, viņa pārstāvētajai Mikeli "Jukurit" viesos ar 7:4 (1:1, 2:2, 4:1) pārspējot Helsinku HIFK.
Hodass tika pie rezultatīvas piespēles viesu septītajos vārtos, kad pēc viņa un Jiro Frilandera piespēlēm pamatlaika pēdējā minūtē tukšos pretinieku vārtos ripu raidīja Bence Horvāts.
Latvijas aizsargs uz ledus bija 13 minūtes un 48 sekundes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem un noslēdza maču ar negatīvu lietderības koeficientu. "Jukurit", kas vienīgā turnīrā aizvadījusi jau sešus mačus, ar 12 punktiem kopvērtējumā atrodas pirmajā pozīcijā. Iepriekšējā sezonā par Somijas čempioni kļuva Tamperes "Tappara".