Fēlikss Gavars debitē Čehijas hokeja ekstralīgā ar gūtiem vārtiem
Latvijas hokejists Fēlikss Gavars trešdien debitēja Čehijas ekstralīgā ar gūtiem vārtiem un palīdzēja "Mlada Boleslav" viesos ar 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) pagarinājumā pārspēt Renāra Krastenberga pārstāvēto Česke Budejovices "Motor".
Gavars trešās trešdaļas sestajā minūtē izcēlās ar precīzu metienu vairākumā un panāca neizšķirtu 2:2. Viņš kopā uz ledus bija 14 minūtes un 25 sekundes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem un uzvarēja trijos no astoņiem iemetieniem, noslēdzot maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Laukuma saimnieku rindās Krastenbergs uz ledus pavadītajās 20 minūtēs un 12 sekundēs tika pie rezultatīvas piespēles, kā arī izcēlās statistikā ar trīs metieniem pa vārtiem, spēka paņēmienu un bloķētu metienu, iekrājot negatīvu lietderības koeficientu -1.
Vēl Ralfs Freibergs tika pie rezultatīvas piespēles, kamēr viņa pārstāvētā "Olomouc" mājās ar 2:5 (0:2, 1:1, 2:1) piekāpās Prāgas "Sparta", kuras rindās spēlē Mārtiņš Dzierkals.
Savukārt divu Latvijas hokejistu komandu duelī Kristiāna Rubīna pārstāvētā Plzeņas "Škoda" savā laukumā ar 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 2:1) pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Kristapu Zīli un Liberecas "Bili Tygri", bet Jānis Jaks un Litvīnovas "Verva" mājās ar 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) pārspēja Brno "Kometa". Pagājušajā sezonā par Čehijas ekstralīgas čempionvienību kļuva Pardubices "Dynamo".