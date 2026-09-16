"Liepājas hokeja komanda" pēcspēles metienu sērijā pārspēj "Mogo"/RSU
"Liepājas hokeja komanda" trešdien "Optibet" Hokeja līgas (OHL) mačā pēcspēles metienu sērijā ar 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 2:0) pārspēja "Mogo"/RSU hokejistus, sezonas ievadā tiekot pie trešās uzvaras pēc kārtas.
Liepājniekus pirmās trešdaļas vidū vadībā izvirzīja Adrians Bērziņš. Viesiem izdevās panākt neizšķirtu tikai 68 sekundes līdz pamatlaika beigām, kad mājinieku vārtos ripu raidīja Kristaps Skrastiņš.
Pagarinājumā vārti netika gūti, bet pēcspēles metienu sērijā "Liepājas hokeja komandas" rindās precīzi metieni padevās Dānielam Andersonam un Šarūnam Baltrūnam. "Mogo"/RSU hokejisti pēcspēles metienu sērijā nepārspēja mājinieku vārtsargu Mihaelu Valentu.
Tikmēr Kijivas "Capitals" mājās ar 6:1 (2:0, 1:0, 3:1) sagrāva Viļņas "Hockey Punks". Starp uzvarētājiem Deivids Sarkanis izcēlās ar diviem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm, pa diviem (1+1) punktiem iekrāja Kevins Strādnieks un Mihailo Kovaļčuks, vienus vārtus guva Harijs Brants un Iļja Korenčuks, bet trīs vārtu guvumos asistēja Gatis Sprukts. Vienīgos Viļņas komandas vārtus guva Bens Beličenka.
Vēl Rīgas HS/"Dinaburga" izbraukumā ar 2:4 (0:2, 0:0, 2:2) piekāpās Tallinas "Panter". Latvijas vienības labā vārtus guva Armands Apsītis un Artūrs Ševčenko. Tallinas komandā ar trīs (2+1) punktiem izcēlās Ņikita Puzakovs, divus (1+1) punktus iekrāja Ņikita Fedorovics, bet viens precīzs metiens padevās Andre Lindem.
"Liepājas hokeja komanda" trīs spēlēs tikusi pie sešiem punktiem, "Mogo"/RSU ir pieci punkti, "Capitals" divās cīņās iekrājusi četrus punktus, tikpat punkti četrās spēlēs ir Rīgas "Prizma" komandai, pa diviem punktiem attiecīgi divos un piecos mačos ir "Panter" un Rīgas HS/"Dinaburga", bet bez punktiem ir "Hockey Punks", Elektrēnu "Energija" un "Zemgale"/LBTU, kas vēl nav aizvadījusi nevienu maču.
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Šosezon OHL spēlē "Mogo"/RSU, "Zemgale"/LBTU, Kijivas "Capitals", "Liepājas hokeja komanda", Rīgas "Prizma"/RTU, Rīgas HS/"Dinaburga", Tallinas "Panter", Elektrēnu "Energija" un Viļņas "Hockey Punks". Pamatturnīrā komandas aizvada četru apļu turnīru, katrai spēlējot 32 mačus. Pēc pamatturnīra izslēgšanas spēlēs iekļūs sešas labākās komandas.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu. Savukārt komandas, kuras no Latvijas un Lietuvas vienībām pamatturnīru noslēgs augstākajā vietā, tiks atzītas par savu valstu čempionēm. Pērn par OHL čempioni trešo gadu pēc kārtas kļuva "Mogo"/RSU, kas finālsērijā ar 4-1 pieveica "Zemgale"/LBTU.