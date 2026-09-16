"Auda" futbolisti virslīgas mačā pārspēj Ogri
"Auda" trešdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas pārceltajā 25. kārtas spēlē savā laukumā ar 1:0 (1:0) pārspēja Ogres "United" futbolistus.
Mājinieki izvirzījās vadībā jau 12. minūtē, kad pēc Bartelemī Diedjū piespēles precīzs bija Eduards Dašķevičs. Otrajā puslaikā pēc spēlētām 15 minūtēm mājiniekus no zaudētiem vārtiem glāba vārtsargs Nils Puriņš. "Auda" uzreiz devās pretuzbrukumā, kuru apturēja viesu vārtsargs Ņikita Parfjonovs.
Kompensācijas laika beigās vēl ogrēniešiem izdevās nogādāt bumbu mājinieku vārtos, taču tika fiksēta aizmugure un vārtu guvums uzreiz netika ieskaitīts. Šosezon abu komandu pirmā cīņa noslēdzās neizšķirti ar 1:1, bet otrajā aplī ar 2:0 pārāki bija "Audas" futbolisti.
Turnīra tabulā līdere ar 73 punktiem 29 spēlēs ir RFS, 70 punkti 30 spēlēs ir "Riga" vienībai un 60 punkti - "Auda" komandai, kas nodrošinājusi šosezon vismaz trešo vietu. 42 punkti ir "Liepājai" un 38 punkti - "Daugavpilij". "Super Nova" ir 35 punkti 29 mačos, 30 cīņās 32 punkti ir "Jelgavai", 25 punkti - "Grobiņai" un 23 punkti - "Tukums 2000" vienībai, bet 15 punkti ir Ogres "United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.