"Ogre" pārbaudes spēlē uzvar Lietuvas komandu "Nevežis".
Basketbols
Šodien 20:47
"Ogre" pārbaudes spēlē pārspēj Lietuvas komandu "Nevežis"
Latvijas basketbola klubs "Ogre" trešdien pārbaudes spēlē viesos ar 90:85 pārspēja Lietuvas komandu Ķēdaiņu "Nevežis".
Ogrēniešu uzvaru ar 22 punktiem sekmēja Kārlis Apsītis, Juris Vītols guva 17 punktus, Bruno Jēkabsons pievienoja 16 punktus, bet vēl 14 punktus iekrāja Ouens Lobsingers. Tikmēr citā pārbaudes mačā "Ventspils" viesos ar 81:81 spēlēja neizšķirti ar Lietuvas vienību "Mažeikiai".
Artūrs Ausējs Ventspils komandas rindās ar 20 gūtajiem punktiem bija rezultatīvākais, Ronijs Degrejs iekrāja 15 punktus un sešas atlēkušās bumbas, bet Kristens Kasemetss noslēdza spēli ar 14 punktiem, astoņām bumbām zem groziem un sešām rezultatīvām piespēlēm.