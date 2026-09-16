Latvijas volejbolisti satriec Turciju un iekļūst Eiropas čempionāta astotdaļfinālā
Latvijas vīriešu volejbola izlase sagādājusi patīkamu pārsteigumu Eiropas čempionātā, ar 3–1 pārspējot spēcīgo Turciju un nodrošinot vietu astotdaļfinālā, kurā tiksies ar Poliju.
Latvijas izlase Klužā-Napokā D grupas piektajā spēlē ar rezultātu 3-1 (26:24, 23:25, 26:24, 25:16) uzvarēja Turciju. Abām komandām astotdaļfināla sasniegšanai vajadzēja jebkādu uzvaru, jo tām pirms šī mača bija vienāds punktu skaits.
Jāpiemin, ka pirms mača Latvijas izlase pasaules rangā ieņēma 50., bet Turcija - 12. vietu.
Pirmajā setā latvieši iekrāja trīs punktu pārsvaru, taču tā galotnē turki izlīdzināja rezultātu. Pie pirmās setbumbas tika Latvijas volejbolisti, un Eduards Dūdens ar spēli blokā panāca 26:24. Otrajā setā latvieši bija iedzinējos un piekāpās ar 23:25, bet nākamajā galotnē bija labāki un uzvarēja ar 26:24. Ceturtajā setā Latvijas izlase ātri nostiprināja vadību un neatstāja pretiniekiem nekādu cerību atspēlēties.
Latviešiem ar 23 punktiem rezultatīvākais bija Kristaps Šmits, 19 punkti bija Renāram Paulam Jansonam, bet 14 punktus guva Jānis Eduards Medenis. Turkiem ar 30 punktiem izcēlās Kāns Girbidzs, kurš četrus punktus guva ar "eisiem". Latvijas izlase mazliet vairāk punktu guva ar bloku (8:7), bet mazāk - ar servi (5:8). Ar uzbrukumu latvieši guva 63 punktus, bet pretinieki -52.
Latvijas izlase iepriekšējās D grupas spēlēs ar 3-1 pieveica Rumāniju, ar 0-3 zaudēja Vācijai, ar 1-3 - Francijai un Šveicei. Tikmēr Turcijas volejbolisti ar 1-3 zaudēja Vācijai, ar 0-3 piekāpās Francijai, ar 3-0 apspēlēja Šveici un ar 1-3 atzina Rumānijas pārākumu.
D grupā līdere ar 12 punktiem četrās spēlēs ir Francija, kurai ar 11 punktiem piecās cīņās seko Vācija. Tālāk ar septiņiem punktiem četros dueļos ir Rumānija, sešus punktus piecās spēlēs guvusi Latvija, bet pa trīs punktiem ir Turcijai un Šveicei.
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Latvijas volejbolisti Eiropas čempionāta finālturnīrā spēlē trešo reizi. Eiropas čempionāts no 9. līdz 26. septembrim notiek Bulgārijā, Rumānijā, Somijā, un Itālijā. Latvijas komanda D grupas turnīru aizvada Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, kur spēlē arī Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlases. Četras labākās grupas komandas iekļūst astotdaļfinālā, kas tiks izspēlēts Turīnā un Sofijā, bet Eiropas čempionāta godalgas tiks sadalītas Milānā. Uģim Krastiņam izlasē palīdz treneris Mārcis Obrumans, statistiķis Aivis Kokins un fiziskās sagatavotības treneris Artūrs Tinte.
Latvijas valstsvienības sastāvs:
cēlāji - Edvīns Skrūders, Markuss Vensbergs;
otrā tempa spēlētāji - Kristaps Šmits, Jānis Eduards Medenis, Armands Rokjāns, Tomass Silavs;
pirmā tempa spēlētāji - Gustavs Freimanis, Jēkabs Dzenis, Eduards Dūdens;
diagonālie spēlētāji - Renārs Pauls Jansons, Kristers Dardzāns, Kristers Landzāns;
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"libero" - Kaspars Kronbergs, Artūrs Gulovs.