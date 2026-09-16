Nākamajā F-1 sezonā krietni palielināsies sprinta sacīkšu skaits, neskaidrības par posmu norisi Tuvajos Austrumos
Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionātā 2027. gadā paredzēti 24 posmi, bet sprinta sacīkšu skaits tiks palielināts no sešām līdz desmit, turklāt pirmoreiz sprinta sacīkste notiks arī Monako "Grand Prix".
Viens no desmit sprintiem gaidāms Monako ielu trasē, kur apdzīšanas iespējas ir ļoti ierobežotas, līdz ar to lielāka nozīme ir autosportistu sniegumam kvalifikācijā.
10 Sprints in 2027! 🤩— Formula 1 (@F1) September 16, 2026
🇧🇭 Bahrain
🇦🇺 Australia
🇯🇵 Japan
🇨🇦 Canada
🇲🇨 Monaco
🇬🇧 Great Britain
🇮🇹 Italy
🇧🇷 Brazil
🇶🇦 Qatar
🇦🇪 Abu Dhabi#F1 pic.twitter.com/tJgHsyI7pj
Nākamā sezona plānota sākt 14. martā Bahreinā, bet nedēļu vēlāk paredzēts Saūda Arābijas "Grand Prix". Kalendāra izziņošana notika vēlāk nekā ierasts, jo saistībā ar karadarbību Tuvajos Austrumos saglabājas neskaidrība par sacensību rīkošanas iespējām reģionā. Šogad Bahreinā un Saūda Arābijā paredzētie posmi tika atcelti.
2027. gadā sprinta sacīkstes bez Monako paredzētas arī Bahreinā, Austrālijā, Japānā, Kanādā, Lielbritānijā, Itālijā, Brazīlijā, Katarā un Abū Dabī. F-1 kalendārā atgriezīsies Portugāles un Turcijas posmi, kas aizstās etapus Barselonā un Zandvortā.
Introducing the 2027 F1 calendar! 🗓️#F1 pic.twitter.com/3xNXUA16IE— Formula 1 (@F1) September 16, 2026