Riteņbraucējs Toms Skujiņš turpinās pārstāvēt "Lidl-Trek" komandu
Latvijas šosejas riteņbraucējs Toms Skujiņš vēl uz diviem gadiem ir pagarinājis līgumu ar Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) Pasaules tūres komandu "Lidl-Trek", vēsta vienība.
35 gadus vecais Skujiņš šo komandu pārstāv kopš 2018. gada.
Pirms pievienošanās "Trek-Segafredo" Skujiņš divus gadus pārstāvēja citu Pasaules tūres vienību "Cannondale-Drapac", bet vēl iepriekš viņš divas sezonas brauca ASV kontinentālajā vienībā "Hincapie". Vēl iepriekš pārstāvētas komandas Francijā un Latvijā.
Skujiņš ir pārstāvējis Latviju pēdējās trīs olimpiskajās spēlēs, aizpērn Parīzē izcīnot piekto vietu. Tā paša gada pasaules čempionātā viņš bija ceturtais, bet pērn Eiropas un pasaules čempionātos finišēja piektais. Carnikavietis ir pieckārtējs Latvijas čempions grupas braucienā un trīskārtējs čempions individuālajā braucienā.
Pēdējos divos gados Skujiņš atzīts par Latvijas gada sportistu. Vienu gadu tas bija kopā ar basketbolistu Kristapu Porziņģi, bet par iepriekšējo gadu viņš šo balvu nopelnīja, nedalot to ar vēl kādu.