Džeika Pola līgava Juta Lērdama paziņo par pauzi sportistes karjerā
Sociālā tīkla "Youtube" tiešraidē par pauzi sportistes karjerā pavēstījusi olimpiskā čempione ātrslidošanā Juta Lērdama.
"Pavisam skaidrs, ka nākamajā sezonā es sacensībās nepiedalīšos," video, kuru apskatījuši vairāk nekā 200 tūkstoši skatītāju, atklāja 27 gadus vecā ātrslidotāja. "Dzīve iet uz priekšu, sajūtas mainās, taču nejūtos komfortabli teikt, ka beidzu karjeru pavisam." Lērdama līdz ar to izlaidīs sezonu, kuras Eiropas čempionāts gaidāms dzimtenē, bet pasaules čempionāts plānots Pekinā.
Lērdama 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Milānā un Kortīnā ar jaunu olimpisko rekordu kļuva par zelta medaļas ieguvēju 1000 metru distancē, savukārt 500 metros viņa tika pie sudraba godalgas. Karjeras laikā Lērdama 1000 metru distancē divas reizes kļuvusi par pasaules čempioni 2020. un 2023. gadā, kā arī par sudraba medaļas ieguvēju Pekinas olimpiskajās spēlēs 2022. gadā.
Lērdama ir arī slavenā "Youtube" zvaigznes un boksera Džeika Pola līgava. Viņš apmeklēja klātienē arī Milānas olimpiskās spēles, bet nesen pāris klātienē noraudzījās "US Open" sieviešu vienspēļu finālu. Lērdama savā tiešraidē apgalvoja, ka turpmāk būs aktīvāka sociālajos tīklos. Tā, piemēram, "Instagram" viņai ir 6,3 miljoni sekotāju, kas tādējādi viņu padara par vienu no populārākajām ziemas sporta veidu atlētēm.