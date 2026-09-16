Atklāj Latvijas hokeja izlases galvenā trenera Harija Vītoliņa pagarinātā līguma atalgojumu
Hokeja žurnālists Jānis Matulis "Freibja podkāstā" atklājis, cik daudz mainījies Latvijas hokeja izlases galvenā trenera Harija Vītoliņa atalgojums pagarinātajā līgumā.
Jau ziņots, ka Latvijas hokeja izlases galvenā trenera amatā turpinās strādāt Harijs Vītoliņš. Viņš šo posteni no Boba Hārtlija pārņēma 2021. gada vasarā. Līdz šim lielākais panākums kopā ar viņu izcīnīts 2023. gada pasaules čempionātā, kad tika izcīnītas bronzas medaļas. 2026. gada čempionātā otrs labākais rezultāts pasaules meistarsacīkstēs - sestā vieta. Vēl divas reizes bijusi desmitā vieta, bet reizi devītā. Olimpiskajās spēlēs gan 2022., gan 2026. gadā netika sasniegts ceturtdaļfināls.
Līgums ar speciālistu tika pagarināts vēl uz vienu gadu, respektīvi, tas noslēgsies pēc nākamā gada pasaules čempionātu, kas notiks Vācijā. "Freibja podkāstā" hokeja žurnālists Jānis Matulis ieskicēja jaunās vienošanās atalgojumu Vītoliņam. "Mīnuss astoņi tūkstoši eiro. No 24 uz 16 tūkstošiem. Tā vismaz hokeja federācijas apkaimē runā. Vai tā ir, nezinu," turpināja Matulis. Pieņemot, ka atalgojumu Vītoliņš saņem desmit mēnešus gadā, tad līguma summa ir 160 tūkstoši eiro.
Ilggadējais hokeja žurnālists pauda, ka līgumu nepagarināt nebija pamata. "Sestā vieta ir sestā vieta. Labi, atkal zaudēja norvēģiem, teiksim, sava svara komandai, bet varbūt mūsu svars jau sen ir ap Norvēģiju, Austriju, Slovākiju. No astotās līdz 12. vietai." Matulis pamanījis, ka pēc Milānas olimpiskajām spēlēm Vītoliņš komandu pasaules čempionātam gatavojis nopietnāk, kas var būt rezultējies pēc norādījumiem no hokeja federācijas vadības.
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"Mēs jau redzējām, kas notika šogad pēc Milānas spēlēm. Man liekas, ka bija atšķirība, kā komanda gatavojās un kā viss notika. Tas bija nopietnāk. Tā kā ir jābūt šim spiedienam no augšas," pauda žurnālists. Viņš izteica apgalvojumu, ka, ja nākamā gada pasaules čempionātā izdodas sasniegt ceturtdaļfinālu, tad Vītoliņam jāturpina darbs ar izlasi, iespējams, pat ilgtermiņā līdz 2030. gada olimpiskajām spēlēm, bet zemāka rezultāta sasniegšanas gadījumā Latvijas Hokeja federācijai ir iespējas domāt par citiem scenārijiem. "Ja ir 11. vieta, tad Aigars Kalvītis var domāt."
2027. gada pasaules čempionātā Latvijas hokeja izlase A grupā spēkosies pret pasaules čempioni Somiju, čempionāta finālisti Šveici, kā arī Zviedriju, mājinieci Vāciju, Ukrainu, Austriju un Slovēniju.