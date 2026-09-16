Kolumbijas futbola leģenda Rodrigess liek punktu karjerai izlasē
Par karjeras noslēgšanu Kolumbijas futbola izlasē paziņojis pussargs Hamess Rodrigess.
"Runāju no visas sirds. Pēc daudziem gadiem, daudzām spēlēm, daudziem lieliskiem brīžiem un arī grūtiem laikiem jūtu, ka ir pienācis laiks slēgt vienu no manas dzīves nozīmīgākajām sadaļām," savu aiziešanu no izlases sociālajos medijos komentēja 35 gadus vecais uzbrūkošais pussargs.
Rodrigess valstsvienību pārstāvēja 15 gadus un ir tās rekordists aizvadītajās spēlēs - 131. Viņa kontā izlasē ir 31 gūti vārti, kas ir otrais visu laiku labākais rezultāts aiz Radamela Falkao (36 vārti).
"Uzvilkt izlases kreklu bija sapnis, bet arī milzīga atbildība," sacīja Rodrigess. "Paldies par katru spēli, katru asaru un katru sapni, ko dalījām. Aizstāvēt Kolumbijas nacionālās izlases krāsas ir bijis viens no lielākajiem pagodinājumiem manā dzīvē. Paldies, Kolumbija."
Rodrigess pagājušajā nedēļā pēc ilgas leģionāra karjeras atgriezās dzimtenē un vienojās par līgumu ar Medeljinas "Atletico Nacional". Šosezon viņš pārstāvēja ASV futbola līgas (MLS) klubu Minesotas "United", bet pagājušajā sezonā spēlēja Meksikas vienībā "Leon". Karjeras laikā Rodrigess pārstāvējis tādus Eiropas grandus kā spāņu Madrides "Real" un Vācijas klubu Minhenes "Bayern", tāpat spēlējis portugāļu "Porto", angļu Liverpūles "Everton", Francijas vienībā "Monaco", grieķu Pireju "Olympiacos", spāņu "Rayo Vallecano", Argentīnas komandā "Banfield", brazīliešu "Sao Paulo" un "Al-Rayyan" no Kataras.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Rodrigess 2014. gada Pasaules kausa izcīņā palīdzēja valstsvienībai sasniegt ceturtdaļfinālu un ar sešiem gūtiem vārtiem bija turnīra rezultatīvākais spēlētājs. Tāpat ar izlasi viņš aizkļuva līdz 2024. gada Dienvidamerikas čempionāta ("Copa America") finālam, kura papildlaikā ar 0:1 piekāpās Argentīnai.