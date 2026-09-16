Lionels Mesi no Argentīnas izlases atvadīsies savu skatītāju priekšā
Futbola superzvaigzne Lionels Mesi, kurš nesen paziņoja par karjeras beigām valstsvienībā, 6. oktobrī pārbaudes spēlē Buenosairesā pret Beninu aizvadīs pēdējo maču tās rindās.
Jau ziņots, ka Lionels Mesi paziņoja par karjeras beigām izlasē. 39 gadus vecais futbolists par šo soli paziņoja neilgi pēc viņa tēva došanās mūžībā. Karjeru Argentīnas valstsvienībā viņš noslēgs ar izcīnītu Pasaules kausu 2022. gadā un visu laiku rezultatīvākā futbolista statusu - Argentīnas labā viņš 207 spēlēs guvis 125 vārtus.
Tuvojoties izlašu logam, Argentīna tajā aizvadīs divas pārbaudes spēles - 30. septembrī pret Bolīviju un 3. oktobrī pret Burkinafaso. Paziņots, ka 6. oktobrī tiks aizvadīta vēl viena pārbaudes spēle pret Beninu, kas pie reizes kļūs par Lionela Mesi atvadu maču. Par to paziņojis Argentīnas Futbola asociācijas prezidents Klaudio Tapa.
"Mēs nolēmām uzaicināt pasaules labāko spēlētāju, mūsu valstsvienības simbolu un kapteini Lionelu Mesi, lai 6. oktobrī šeit, Argentīnā, viņš varētu piedzīvot atvadas, kādas ir patiesi pelnījis," teicis prezidents. Sagaidāms, ka šī spēle tiks aizvadīta Buenosairesā, slavenā kluba "River Plates" stadionā, kura ietilpība ir 85 tūkstoši fanu. Sagaidāms, ka arī stadions varētu būt pārpildīts, lai gan iepriekš Argentīnai tika piespriests aizvadīt nākamās mājas spēles ar 50% fanu ietilpību.
Šis sods tika piemērots par sporta pasākuma izmantošanu ar sportu nesaistītām demonstrācijām, komandas neatbilstošu rīcību, kā arī par līdzjutēju veiktiem diskriminējošiem saukļiem un žestiem. Pēc uzvaras pār Angliju ar rezultātu 2:1 Pasaules kausa pusfinālā vairāki Argentīnas spēlētāji pacēla plakātu, kas apliecināja Argentīnas suverenitāti pār Folklenda salām – Lielbritānijas aizjūras teritoriju.
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Tā kā pirms spēles pret Beninu Argentīnai ir vēl divi pārbaudes mači, kuras arī tiks aizvadītas dzimtenē, tad sankcijas jau tiks izciestas līdz Lionela Mesi atvadu cīņai. Profesionālo karjeru Mesi noslēdzis vēl nav, šobrīd spēlējot ASV Maiami "Inter" rindās.