Latvijas volejbolistiem pret spēcīgajiem turkiem izšķirošā cīņa par tikšanu Eiropas čempionāta "play off"
Šodien plkst. 17:00 Rumānijā noslēdzošo apakšgrupas spēli 2026. gada Eiropas čempionātā aizvadīs Latvijas izlase, kam pretiniekos Turcija. Spēles uzvarētāja sasniegs astotdaļfinālu. Tiešraide LTV7 kanālā.
“Turcija ir komanda ar ļoti labu kopējo spēli. Iepriekšējā mačā viņi atpūtināja savu pamata diagonāli (Adisu Lagumdžiju – aut.), taču paredzu, ka viņš būs atpakaļ laukumā. Ja es pareizi sapratu, tad viņi pastiprinās savu serves uzņemšanas līniju ar jauna spēlētāja pieteikšanu. Jābūt gataviem, ka viņi uzbruks ar agresīvu servi, to viņi tiešām ir spējīgi izdarīt. Ja mēs pirmo spiedienu izturēsim, tad jau spēle būs līdzīga,” gaidāmo cīņu Latvijas Volejbola federācijai raksturoja Latvijas izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš.
Situācija D grupā pirms pēdējās spēļu dienas: 1. Francija 4-0 (12:1), 2. Vācija 4-1 (12:7), 3. Rumānija 2-2 (9:8) 7 punkti, 4. Turcija 1-3 (5:9) 3 punkti, 5. Latvija 1-3 (5:10) 3 punkti, 6. Šveice 1-4 (5:13) 3 punkti. Latvijas izlase iepriekšējās D grupas spēlēs ar 3-1 pieveica Rumāniju, ar 0-3 zaudēja Vācijai, ar 1-3 - Francijai un Šveicei. Tikmēr Turcijas volejbolisti ar 1-3 zaudēja Vācijai, ar 0-3 piekāpās Francijai, ar 3-0 apspēlēja Šveici un ar 1-3 atzina Rumānijas pārākumu. Astotdaļfinālā iekļūs četras labākās komandas. Turnīra tabulā vispirms tiek ņemts vērā izcīnīto uzvaru skaits, otrais kritērijs ir izcīnītie punkti, tālāk secība tiek noteikta pēc setu attiecības, pēc mazo punktu attiecības un pēc savstarpējās spēles iznākuma.
Pirmo reizi šajā turnīrā latviešiem jāspēlē otro dienu pēc kārtas, turklāt otrdien tika piedzīvots sāpīgs zaudējums Šveicei. “Svarīgi būs pareizi noskaņoties un sakārtot galvas pēc pēdējiem zaudējumiem. Jāatbalsta vienam otrs un jāpaliek visiem kopā kā komandai,” ceļu uz panākumu visiem kopā saredz cēlājs Edvīns Skrūders. Pēc zaudējuma Šveicei Latvijas volejbolisti pasaules rangā atkāpās uz 50. vietu, bet Turcija tajā ieņem 12. pozīciju. Pretinieku vadošie spēlētāji nesenās sezonās ir pārstāvējuši spēcīgās Itālijas A sērijas klubus, taču šobrīd ir atgriezušies labi apmaksātajā Turcijas līgā.
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Eiropas čempionātā Turcija piedalās 13. reizi, bet labāko desmitniekā komanda iekļuvusi 2021. gadā, kad bija tieši desmitajā vietā. Ļoti veiksmīgi komandai bijuši pēdējie lielie turnīri – 2025. gada pasaules čempionātā turki sasniedza ceturtdaļfinālu un tika klasificēti 6. vietā. Tikpat augstu komanda uzlēca šovasar FIVB Nāciju līgā, kur ceturtdaļfinālā piekāpās Slovēnijai. Latvijas un Turcijas komandas reiz jau ir satikušās izšķirošā spēlē. 2013. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas pēdējā kārtā turki ar 3-0 (25:20, 25:17, 25:23) uzvarēja savā laukumā, bet latvieši Jelgavā revanšējās ar 3-2 (25:19, 21:25, 27:29, 25:16, 15:13). Zelta setā par dalību Eiropas čempionātā Turcija bija pārāka ar 15:10.
Latvijas un Turcijas izlases oficiālās spēlēs kopumā ir tikušās 11 reizes, piecās uzvaru svinot latviešiem. 1993. gadā Latvijas izlase divreiz ar 3-0 uzvarēja pretiniekus Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs, bet 2007. gadā četrās Eiropas līgas spēlēs svinēja vienu uzvaru. Pēdējoreiz komandas 2019. gadā tikās Eiropas Zelta līgas spēlēs, turkiem abos mačos uzvarot trīs setos.
Latvijas valstsvienības sastāvs:
cēlāji - Edvīns Skrūders, Markuss Vensbergs;
otrā tempa spēlētāji - Kristaps Šmits, Jānis Eduards Medenis, Armands Rokjāns, Tomass Silavs;
pirmā tempa spēlētāji - Gustavs Freimanis, Jēkabs Dzenis, Eduards Dūdens;
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diagonālie spēlētāji - Renārs Pauls Jansons, Kristers Dardzāns, Kristers Landzāns;
"libero" - Kaspars Kronbergs, Artūrs Gulovs.