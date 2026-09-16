VIDEO: Balcers uguņo jau pirmajā spēlē Šveicē – vārtu guvums pret Ābola “Bern”
Foto: IMAGO/dieBildmanufaktur
Balcers gūst vārtus "Lions" uzvarā pār Ābola pārstāvēto "Bern".
Hokejs

VIDEO: Balcers uguņo jau pirmajā spēlē Šveicē - vārtu guvums pret Ābola “Bern”

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas hokejists Rūdolfs Balcers otrdien guva vārtus Šveices augstākās līgas (NL) pirmās kārtas spēlē, palīdzot Cīrihes "Lions" savā laukumā pārspēt Rodrigo Ābola pārstāvēto "Bern" komandu.

VIDEO: Balcers uguņo jau pirmajā spēlē Šveicē – vā...

"Lions" uzvarēja ar 5:3 (1:2, 2:1, 2:0).

Balcers otrā perioda sestajā minūtē panāca 2:2, bet Ābols atzīmējās ar rezultatīvu piespēli "Bern" gūtajos vārtos mazākumā divas minūtes vēlāk.

Citos mačos uzbrucēja Denisa Smirnova pārstāvētā vienība "Ajoie" savā laukumā ar 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā piekāpās "Ambri-Piotta", Oskara Lapinska pārstāvētā Langnavas "Tigers" izbraukumā ar 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) zaudēja "Davos", Rapersvilas-Jonas "Lakers" ar latviešu vārtsargu Ivaru Punnenovu uz rezervistu soliņa mājās ar 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) atzina "Kloten" pārākumu, bet "Lugano" bez aizsarga Harija Cjunska pieteikumā savā laukumā ar 6:3 (1:1, 2:2, 3:0) pieveica Ženēvas "Servette".

Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva "Fribourg-Gotteron" vienība, kas finālsērijā ar 4-3 pārspēja "Davos" komandu.

Tēmas

Rūdolfs BalcersŽenēvas "Servette"Langnavas "Tigers""Davos""Bern"Rodrigo Ābols

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