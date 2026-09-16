VIDEO: Balcers uguņo jau pirmajā spēlē Šveicē - vārtu guvums pret Ābola “Bern”
Latvijas hokejists Rūdolfs Balcers otrdien guva vārtus Šveices augstākās līgas (NL) pirmās kārtas spēlē, palīdzot Cīrihes "Lions" savā laukumā pārspēt Rodrigo Ābola pārstāvēto "Bern" komandu.
"Lions" uzvarēja ar 5:3 (1:2, 2:1, 2:0).
Balcers otrā perioda sestajā minūtē panāca 2:2, bet Ābols atzīmējās ar rezultatīvu piespēli "Bern" gūtajos vārtos mazākumā divas minūtes vēlāk.
Rūdolfs Balcers gūst vārtus sezonas pirmajā spēlē pret “Bern”! 🚨 pic.twitter.com/buDUM3XzUO— zemledus (@zemledus) September 15, 2026
Citos mačos uzbrucēja Denisa Smirnova pārstāvētā vienība "Ajoie" savā laukumā ar 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā piekāpās "Ambri-Piotta", Oskara Lapinska pārstāvētā Langnavas "Tigers" izbraukumā ar 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) zaudēja "Davos", Rapersvilas-Jonas "Lakers" ar latviešu vārtsargu Ivaru Punnenovu uz rezervistu soliņa mājās ar 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) atzina "Kloten" pārākumu, bet "Lugano" bez aizsarga Harija Cjunska pieteikumā savā laukumā ar 6:3 (1:1, 2:2, 3:0) pieveica Ženēvas "Servette".
Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva "Fribourg-Gotteron" vienība, kas finālsērijā ar 4-3 pārspēja "Davos" komandu.