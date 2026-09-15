Denisa Meļņika "Falkirk" Skotijas premjerlīgā sarūgtina "Hearts", kas pērnsezon gandrīz paveica brīnumu
Latvijas futbola izlases aizsargs Deniss Meļņiks otrdien devās laukumā uz maiņu "Falkirk" uzvarā savā laukumā Skotijas premjerlīgas spēlē.
Folkērkas vienība ar 2:1 (1:1) pārspēja Edinburgas "Hearts".
Meļņiks laukumā uz maiņu devās 86. minūtē. Astotajā minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Bens Krauhauss, bet izlīdzinājumu Edinburgas vienība panāca 22. minūtē pēc Džeimsa Vilsona raidījuma - 1:1. Cīņas likteni izšķīra Ovena Īmsa 68. minūtē gūtie vārti.
Tikmēr "Aberdeen" bez savainojumu ārstējošā Kristera Tobera pieteikumā viesos ar 4:0 (1:0) pieveica "Motherwell".
"Aberdeen" ar septiņiem punktiem sešās spēlēs turnīra tabulā ieņem astoto vietu 12 komandu vidū, bet "Falkirk" ar pieciem punktiem ir desmitā.
Jāpiebilst, ka "Hearts" pagājušajā sezonā gandrīz izdevās Pelnrušķītes cienīgs rezultāts, kad viņi bija vadībā lielāko sezonas daļu un bija tikai vienas spēles attālumā, lai pirmo reizi kopš 1985. gada par Skotijas čempioni nekļūtu ne "Celtic", ne "Rangers", kā arī tiktu pārtraukta "Celtic" nomācošā dominēšana. Diemžēl izšķirošajā pēdējā spēlē "Hearts" zaudēja "Celtics", kas 56. reizi kļuva par čempioni, izcīnot 14. titulu pēdējās 15 sezonās.
Pašlaik "Hearts" ar 12 punktiem ir trešajā vietā, bet līderos, kā parasti ir "Celtic" ar 18 un "Rangers" ar 13 punktiem.