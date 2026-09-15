Serbu tenisa treneris līksmo par ukraiņu tenisistes dzīvokļa iznīcināšanu krievu raķetes triecienā Odesā: "Bravo Krievija!"
Krievijai tradicionāli draudzīgās Serbijas tenisa treneris iekūlies nepatikšanās par to, ka nespēja novaldīt savu prieku par Ukrainas tenisistes dzīvokļa iznīcināšanu Krievijas raķeštriecienā Odesā.
Pēc ASV prezidents Donalda Trampa emisāru Stīva Vitkofa un Džareda Kušnera aizbraukšanas no Ukrainas Krievija intensificējusi raķešu un dronu uzbrukumus Ukrainas pilsētām. 11. septembrī kārtējā uzbrukuma laikā Odesā Krievija iešāva spārnoto raķeti daudzdzīvokļu mājā, tostarp iznīcinot tenisistes Dajanas Jastremskas dzīvokli.
“Lūk, kā izskatās “krievu pasaule”. Tiešs trāpījums ar spārnoto raķeti “Kaļibr”,” viņa rakstīja sociālajos tīklos, publicējot fotogrāfiju ar degošu daudzstāvu dzīvojamo ēku. “Vienīgais, kas izdzīvoja, bija “Roland Garros”... dvielis,” piebilda 26 gadus vecā tenisiste, ievietojot attēlu ar dvieli no Parīzes “Grand Slam” sacensībām, kas bija palicis karājamies starp ēkas drupām. “Krievijas raķete iznīcināja mūsu dzīvokli Odesā... SIMBOLISKI. Pasaules tenisa gabals izdzīvoja pēc Krievijas raķetes trieciena. Mūsu māja neizdzīvoja.”
Jastremska, kura 2024. gadā sasniedza Austrālijas atklātā čempionāta pusfinālu, pašlaik ieņem 113. vietu pasaules sieviešu vienspēļu rangā.
Daudzi komentāros pauda sašutumu par krievu barbarismu, taču netrūka arī to, kuri priecājās par postažu un pauda atbalstu Kremļa diktatoram Vladimiram Putinam, aicinot viņu uzšaut vēl. Starp līksmotājiem bija arī serbu tenisa treneris Vladimirs Odobašičs, kurš ar komentāru “Bravo, Krievija” pauda savu sajūsmu.
Cietušās ukraiņu tenisistes “kolēģa” ļaunais prieks nepalika bez uzmanības, un Starptautiskā profesionālo tenisa treneru asociācija (GPTCA) reaģēja, apturot viņa dalību. Ukrainas izdevums “Glavkom” vēsta, ka Odobašiča profils GPTCA oficiālajā mājaslapā ir papildināts ar ierakstu: “Šī dalība ir apturēta un vairs nav spēkā.”
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BREAKING NEWS— UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 14, 2026
Serbian tennis coach Vladimir Odobasic has lost his GPTCA membership after commenting “Bravo Russia” on Dayana Yastremska’s post, in which she showed her family's apartment in Odesa destroyed by Russia. pic.twitter.com/W2TiQe9IVE
2022. gadā Odobašičs bija ieguvis augstāko trenera kvalifikāciju GPTCA A līmeņa sertifikātu, bet viņa profilā bija norādīta vairāk nekā 23 gadu pieredze trenera darbā. GPTCA A līmeņa programmas pasniedzēju vidū bija bijušās pasaules 3. raketes Dominika Tīma tēvs un treneris Volfgangs Tīms, kā arī citi treneri un speciālisti, kuri strādājuši ar ATP Top 100 spēlētājiem un kādreizējo pasaules pirmo raketi Igu Švjonteku.