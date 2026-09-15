Čempione "Riga" tikai kompensācijas laikā izmoka uzvaru pār "Super Novu"
"Riga" otrdien Rīgā pārceltajā "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 24. kārtas spēlē izbraukuma spēlē mača kompensācijas laikā uzvarēja "Super Nova" futbolistus. Čempione svinēja uzvaru ar 1:0.
Vārtus pēc Raivja Andra Jurkovska piespēles no soda laukuma vidus guva Muhameds Badamosi, ar galvu raidot bumbu vārtu kreisajā stūrī.
Badamosi kontā tagad ir 20 gūti vārti, un viņš ieņem otro vietu, par pieciem vārtiem atpaliekot no "Liepājas" snaipera Džozefa Edes.
"Super Nova" pēc diviem neizšķirtiem ar "Audu" un "Daugavpili" pēdējos divos mačos ar 1:0 pārspēja "Jelgavu" un "Tukums 2000" vienību, bet pagājušās sezonas čempione "Riga" pēdējās divās spēlēs cīnījās neizšķirti ar "Auda" komandu (2:2) un "Daugavpili" (1:1), sarežģījot sev cīņu par atkārtotu titula izcīnīšanu.
Šosezon "Riga" pirms otrdienas mača bija izcīnījusi divas pārliecinošas uzvaras, "Super Nova" komandu ar 3:0 uzvarot savā laukumā un ar 4:1 - viesos. Trīs vārtus divās spēlēs uzvarētājiem guva Muhameds Badamosi.
Turnīra tabulā līdere ar 73 punktiem 29 spēlēs ir RFS, 70 punkti 30 spēlēs ir "Riga" vienībai un 57 punkti 29 mačos - "Auda" komandai. 30 spēlēs 42 punkti ir "Liepājai" un 38 punkti - "Daugavpilij". "Super Nova" ir 35 punkti 29 mačos, 30 cīņās 32 punkti ir "Jelgavai", 25 punkti - "Grobiņai" un 23 punkti - "Tukums 2000" vienībai, bet 15 punkti 29 mačos ir Ogres "United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
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Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.