Pēc zaudējuma Šveices volejbolistiem Latvijas galvenais treneris Krastiņš slavē aizsardzību, kritizē uzbrukumu un gatavojas izšķirošajai cīņai par astotdaļfinālu
Latvijas vīriešu volejbola izlase otrdien Klužā-Napokā piedzīvoja nepatīkamu zaudējumu pret Šveici, tomēr dalība Eiropas čempionāta izslēgšanas turnīrā joprojām izšķirsies grupu turnīra pēdējā spēlē trešdien pret Turciju. Pēc spēles Latvijas valstsvienības galvenais treneris Uģis Krastiņš slavēja komandas sniegumu aizsardzībā, kur izdevās pacelt daudz bumbu, taču pievīla iespēju realizācija.
Pa 15 punktiem Latvijas izlases labā guva kapteinis Kristaps Šmits un Renārs Jansons. Rezultatīvi spēlēja arī Gustavs Freimanis (9 punkti), Jānis Medenis (8), Eduards Dūdens (7), Armands Rokjāns (5) un Edvīns Skrūders (3), tomēr komandas vadošajiem spēlētājiem rezultatīvas darbības mijās ar kļūdām svarīgos brīžos.
Aizsardzībā īsti neizdevās apturēt pretinieku līderi Larsu Migi (19), kuram labi palīgi bija Etjēns Šalks (15) un Sirils Kolbs (10), bet izšķirošajā ceturtajā setā līdera lomu veiksmīgi uzņēmās tikai spēles otrajā pusē laukumā izgājušais Juliāns Vasigs, kurš 10 no saviem 13 punktiem guva tieši spēles pēdējā nogrieznī.
Pēc šī panākuma Šveice pasaules rangā pakāpās uz 31. vietu, bet Latvija noslīdēja par divām pozīcijām uz 50. vietu.
“Izšķirošajos brīžos nenospēlējām tik labi, kā gribētos. Neizdevās atrast risinājumus uzbrukumā, tāpēc nospēlējām pārāk vienkārši. Ne pārāk labi tikām galā arī ar pretinieku servi,” zaudējuma iemeslus uzskaitīja Latvijas izlases cēlājs Edvīns Skrūders.
Savukārt treneris Uģis Krastiņš izcēla komandas sniegumu aizsardzībā, kur izdevies pacelt daudz bumbu, taču, viņaprāt, pievīla iespēju realizācija. “Nevarējām gūt punktus pēc labām aizsardzībām. Kad mums trešajā setā tas beidzot izdevās un agresīvi uzgājām uz bumbām pēc aizsardzības, tad arī bija rezultāts. Ceturtajā setā netikām galā ar viņu diagonāli (Vaisigu – aut.), kurš iznāca un mums sadauzīja “pa elkoņiem”. Nevarējām nolikt stabilu bloku, tāpēc viņš visas bumbas izsita starp rokām. Tas izšķīra ceturtā seta iznākumu, lai gan arī mums galotnē bija divas punktu bumbas, kuras varējām pārvērst punktā. Neiznāca…” rokas noplātīja treneris.
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Vēlajā spēlē otrdien savā starpā tiekas grupas līderi Vācija un Francija, bet trešdien grupu turnīrs Klužā-Napokā latviešiem noslēgsies ar izšķirošo spēli pret Turciju – uzvarētājs iekļūs astotdaļfinālā, bet zaudētājam finālturnīrs būs galā.
“Zinām, ka turki ir pieteikuši papildus spēlētāju, tātad nopietni gatavojas. Mums galvenais ir restartēties, lai rīt būtu enerģijas pilni doties cīņā. Turcija ir komanda ar ļoti labu kopējo spēli. Iepriekšējā viņi atpūtināja savu pamata diagonāli, taču paredzu, ka viņš būs atpakaļ laukumā. Ja es pareizi sapratu, tad viņi pastiprinās savu serves uzņemšanas līniju uz nākamo maču. Jābūt gataviem, ka viņi nāks virsū ar agresīvu servi, tas ir tas, ko viņi var izdarīt. Ja mēs pirmo spiedienu izturēsim, tad jau spēle būs līdzīga,” piebilda treneris.
Situācija D grupā: 1. Vācija 4-0 (12:4) 11 punkti, 2. Francija 3-0 (9:1) 9 punkti, 3. Rumānija 2-2 (9:8) 7 punkti, 4. Turcija 1-3 (5:9) 3 punkti, 5. Latvija 1-3 (5:10) 3 punkti, 6. Šveice 1-4 (5:13) 3 punkti.
15. septembrī vakarā spēlē Francija – Vācija, 16. septembrī pulksten 17 sacentīsies Latvija – Turcija, bet pulksten 20 laukumā dosies Francija – Rumānija.
Turnīra tabulā vispirms tiek ņemts vērā izcīnīto uzvaru skaits, otrais kritērijs ir izcīnītie punkti, tālāk secība tiek noteikta pēc setu attiecības, pēc mazo punktu attiecības un pēc savstarpējās spēles iznākuma.