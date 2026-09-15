Krituši visi rekordi! Latvijas Orientēšanās nakts startēs ar 7174 dalībniekiem
18. septembra vakarā 22 pilsētās visā Latvijā vairāk nekā 7000 cilvēku dos priekšroku sportiskām un veselīgām aktivitātēm, dodoties trīs stundu rogaininga distancē - tāda būs Latvijas Orientēšanās nakts, kas notiek jau desmito gadu.
Latvijas Orientēšanās nakts (O-nakts) notiek Eiropas Sporta nedēļas ietvaros. Sākums bija 2017. gadā vien ar sešām pilsētām un pāris simtiem dalībnieku, bet nu jau O-nakts atvēzējusies ar 22 pilsētām un 7174 dalībniekiem, kas liecina, ka šis notikums kļuvis par dalībnieku skaita ziņā vienu no visvērienīgākajiem sporta pasākumiem Latvijā, pavēstīja Latvijas Orientēšanās federācija.
“Patiess prieks redzēt, ka Latvijas Orientēšanās nakts vēršas plašumā un piesaista arvien vairāk interesentu ne tikai no Latvijas, bet arī no ārvalstīm. Ļoti ceram, ka ikviens pasākuma dalībnieks vēl vairāk iepazīs un iemīlēs ne tikai Latviju un tās skaistās pilsētas, bet arī orientēšanās sportu, paplašinot mūsu draudzīgo orientieristu saimi. Uz tikšanos 18. septembra tautas orientēšanās svētkos!” aicina LOF prezidents Juris Žilko.
Orientēšanās nakts 18. septembrī notiks Ādažos, Balvos, Cēsīs, Daugavpilī, Ikšķilē, Inčukalnā, Jaunmārupē, Jelgavā, Ķekavā, Lielvārdē, Liepājā, Madonā, Pļaviņās, Rēzeknē, Rīgā, Salaspilī, Saldū, Smiltenē, Talsos, Tukumā, Ulbrokā un Valmierā, turklāt Balvi un Lielvārde ir jaunpienācējas O-nakts kartē.
6107 dalībnieki pagājušajā gadā jau parādīja, ka Orientēšanās nakts ir kļuvusi par Latvijas rudens tradīciju, taču šogad krituši jauni rekordi - reģistrētas 2290 komandas un 7174 dalībnieki. Turklāt vienā no pilsētām ir pārspēts maģiskais 1000 dalībnieku skaits, jo Rīgā, Grīziņkalnā, uz starta izies 1546 dalībnieki 489 komandās! Masveidības ziņā izceļas arī Jaunmārupe ar 134 komandām un 441 dalībnieku un Liepāja ar 441 dalībnieku 125 komandās. Un vēl kāds interesants fakts - starp dalībniekiem ir 12 valstu pilsoņi, tostarp no Lielbritānijas, Polijas, Nīderlandes, Čehijas, ASV, Dānijas un Itālijas, kā arī dažas komandas no Lietuvas, kas startēs kaimiņvalstij tuvējā Daugavpilī.
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Zīmīgi, ka vairāk nekā trešdaļa no komandām - 892 - piedalās ģimeņu grupā. Tajās startēs 1416 bērni (vidējais vecums – 9,8 gadi) un 1730 pieaugušie, un procentuāli visvairāk ģimeņu piedalīsies Pļaviņās – 51,7 %, Ādažos – 51,0 %, Madonā – 50,7 %, Ikšķilē – 49,5 % un Jaunmārupē – 49,3 %.
Gandrīz ceturtā daļa O-nakts dalībnieku ir bērni vecumā līdz 17 gadiem. Starp jaunākajiem ir septiņi šogad dzimuši mazuļi, bet, piemēram, Lielvārdē pieteikusies komanda ar nosaukumu „Stāvi pie ratiem”, kurā viens no pārstāvjiem ir viengadīgs mazulis. Savukārt paši vecākie dalībnieki ir Rodrigo Slaviņš – 87 gadi („Stacijas ielas staigātāji”, Ikšķile), Elmārs Rūcis – 86 gadi („Rutki”, Ādaži), Anita Šmite – 85 gadi („Jaunie”, Smiltene) un Juris Zvirgzds – 84 gadi („WOW”, Cēsis).
Orientēšanās nakts burvību baudīs gan ģimenes, gan draugi, gan kolēģi. Kāds distancē dosies ar sportisku mērķi uzvarēt, kāds - fiziski aktīvi pavadīt piektdienas vakaru, kāds - nosvinēt savu dzimšanas dienu. Jo, piemēram, Rīgā pieteiktas 15 komandas ar nosaukumu “Jubilāra sapnis” - tajās kāds gaviļnieks sapulcējis savus radus, draugus un kaimiņus, lai kopā, kontrolpunktus meklējot, nosvinētu dzimšanas dienu!
Visās sacensību vietās reģistrācija un numuru saņemšana 18. septembrī sāksies no plkst. 18.30, karšu saņemšana no plkst. 19.00. Visi dalībnieki distancē dosies no kopīgā starta pulksten 20.00, finišs – 23.00.
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Bet, ja šoreiz pats nepiedalies, kļūsti par līdzjutēju! Varēsi tiešraidē sekot līdzi tiešraidē, kas būs pieejama Latvijas Orientēšanās federācijas oficiālajos Facebook, Instagram un YouTube profilos, kā arī Sportacentrs.com kanālos, tādejādi nodrošinot plašu pieejamību skatītājiem visā Latvijā, lai ikviens varētu just līdzi tiem, kas trasē. Tiešraide sāksies 18. septembrī no pulksten 18:30, tās laikā notiks gan pieslēgšanās sacensību norises vietām, gan intervijas ar viesiem studijā!
Informācija dalībniekiem
Orientēšanās nakts ir trīs stundu rogaininga sacensības. Komandā ir 2–5 cilvēki, un uzdevums ir noteiktajā kontrollaikā apmeklēt pēc iespējas vairāk kontrolpunktu pašu izvēlētā secībā, bet kontrolpunktiem ir dažādas vērtības - no 2 līdz 10 punktiem.
Kā sagatavoties Latvijas Orientēšanās naktij?
• Lukturītis vai pieres lampa – obligātais nakts draugs. Pārliecinies, vai baterijas ir pilnas!
• Izvēlies laikapstākļiem piemērotu, ērtu apģērbu un sporta apavus. Līdzi ņem lukturīti, kas īpaši noderēs pēc tumsas iestāšanās. Pēc izvēles var noderēt arī kompass vai citi orientēšanās palīglīdzekļi.
• Neaizmirsti par drošību! Lai komanda trasē būtu pamanāma, izmantojiet atstarotājus vai atstarojošās vestes un ievērojiet ceļu satiksmes noteikumus, īpaši pārvietojoties brauktuvju tuvumā. Ārkārtas situācijā nekavējoties zvaniet 112.
• Ja komanda nefinišē vai izstājas, par to obligāti jāinformē sacensību rīkotāji – attiecīgais tālruņa numurs būs norādīts uz sacensību kartes.
• Kontrolpunktos atzīmēšanās notiks ar mobilo telefonu, izmantojot oNakts App web aplikāciju vai QREvented aplikāciju un noskenējot trasē izvietotos QR kodus. Tāpēc pirms starta pārbaudi divas lietas: uzlādēts telefons un lejupielādēta aplikācija!
• Un atceries - par katru nokavēto minūti no komandas iegūto punktu skaita tiek atņemts viens punkts. Ja kontrollaiks tiek pārsniegts vairāk nekā par 30 minūtēm, rezultāts ir 0 punktu.
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Latvijas Orientēšanās nakti LSFP koordinētās Eiropas Sporta nedēļas ietvaros organizē Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes ministriju un orientēšanas klubiem Latvijā.