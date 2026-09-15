Lietuvas basketbola leģenda Kurtinaitis pamet izlases galvenā trenera amatu
Rims Kurtinaitis ir atstājis Lietuvas vīriešu basketbola izlases galvenā trenera amatu, otrdien paziņoja Lietuvas Basketbola federācija (LK).
LK vēsta, ka "Kurtinaitis ir nolēmis atstāt Lietuvas valstsvienības galvenā trenera amatu". Kopā ar viņu no izlases aiziet arī viss valstsvienības treneru korpuss.
Jaunais valstsvienības galvenais treneris tiks paziņots pēc LK jaunā prezidenta ievēlēšanas, taču ne vēlāk kā pirms gatavošanās sākuma nākamajam Pasaules kausa kvalifikācijas cikla logam.
"Esmu pieņēmis lēmumu atvadīties no valstsvienības. Uzskatu, ka tagad ir īstais brīdis, jo jaunajam treneru kolektīvam būs pietiekami daudz laika, lai sagatavotos nākamajam kvalifikācijas logam," saka Kurtinaitis. "Lēmumu biju pieņēmis jau pēc pirmās kvalifikācijas kārtas, taču mani lūdza palīdzēt izlasei un turpināt darbu arī nākamajā logā."
Viņš min, ka ir patīkami atvadīties no izlases ar uzvaru pār spēcīgo Bosnijas un Hercegovinas izlasi, kas ļauj Lietuvai cīnīties par iekļūšanu Pasaules kausa finālturnīrā.
"Domāju, ka pēc uzvaras pār Bosnijas un Hercegovinas izlasi, kurai praktiski nav izredžu kvalificēties finālturnīram un kura visticamāk spēlēs bez saviem Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubu pārstāvjiem, un spēles pret Turcijas basketbolistiem, kuri jau ir kvalificējušies Pasaules kausam, mums divās atlikušajās savstarpējās spēlēs varētu pietikt ar vienu uzvaru pār Serbijas izlasi," prognozē treneris. "Tas ir pilnīgi reālistisks scenārijs, līdzīgs tam, kāds bija brīdī, kad pārņēmu izlasi 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas laikā."
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2024. gadā vienošanās ar treneri tika noslēgta līdz 2028. gada Losandželosas olimpiskajām spēlēm.
66 gadus vecais Kurtinaitis vadīja Lietuvas valstsvienību kopš 2024. gada oktobra. Pagājušajā gadā viņa vadītā komanda Eiropas čempionātā ieņēma piekto vietu.
Šobrīd Kurtinaitis vada Azerbaidžānas klubu Baku "Sabah", kurā spēlē arī latvietis Klāvs Čavars, bet pirms tam viņš bija pie stūres citai ambiciozai komandai - Viļnas "Wolves".
Daļu no 2010./2011. gada sezonas Kurtinaitis vadīja Latvijas vienību "VEF Rīga". Trenera karjeras laikā Kurtinaitis trīsreiz triumfējis ULEB Eirokausā, 2009. gadā ar Viļņas "Rytas", bet 2012. un 2015. gadā - ar Maskavas apgabala "Himki". Kurtinaitis ir vadījis komandas arī Polijā un Itālijā.
Kā spēlētājs viņš ziedu laikus piedzīvoja Vlada Garasta trenētajā Kauņas "Žalgirī", kas ar Arvīdu Saboni priekšgalā trīs reizes (1985., 1986. un 1987.g.) triumfēja PSRS čempionātā, izgriežot pogas gadu desmitiem dominējušajai CSKA. PSRS izlasē Kurtinaitis izcīnīja zelta medaļas 1985. gada Eiropas čempionātā un 1988. gada olimpiskajās spēlēs, sudrabu 1986. gada pasaules čempionātā un bronzu 1989. gada Eiropas čempionātā. Lietuvas izlasē viņš izcīnīja bronzas medaļas 1992. un 1996. gada olimpiskajās spēlēs, kā arī sudrabu 1995. gada Eiropas čempionātā.