Sīvā cīņā Latvijas volejbola izlase Eiropas čempionātā piekāpjas Šveicei
Latvijas vīriešu volejbola izlase otrdien Klužā-Napokā Eiropas čempionāta ceturtajā spēlē piekāpās Šveices valstsvienībai.
D grupas spēlē Latvija atzina pretinieku pārākumu ar 1-3 (22:25, 19:25, 25:16, 22:25).
Latvijas izlasē rezultatīvākie ar 15 gūtajiem punktiem bija Renārs Pauls Jansons un Kristaps Šmits, Gustavs Freimanis iekrāja deviņus punktus, bet vēl astoņus punktus pievienoja Jānis Eduards Medenis. Šveices panākumu ar 19 punktiem sekmēja Larss Mige.
Pirmā seta izskaņā Šveice pēc 4:0 izrāviena panāca 23:19. Latvijas volejbolisti vēl atguva divus punktus, taču pēc tam šveicieši ar otro setbumbu nodrošināja uzvaru setā ar 25:22.
Otrā seta vidū latvieši nonāca iedzinējos ar 12:18, bet turpinājumā Šveices volejbolisti palielināja pārsvaru arī līdz astoņiem punktiem un droši uzvarēja setā ar 25:19.
Savukārt trešā seta vidū nelielu pārsvaru iekrāja Latvijas volejbolisti, kuri pēc 7:1 izrāviena, tuvojoties seta izskaņai, panāca 22:13. Šveiciešiem seta beigās neizdevās samazināt Latvijas pārsvaru, latviešiem uzvarot ar 25:16.
Lielāko daļu trešā seta komandas spēlēja līdzīgi, nevienai no vienībām neiekrājot lielāku pārsvaru pār diviem punktiem, taču seta beigās rezultatīvāki bija Šveices volejbolisti, kuri bija pārāki ar
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Plkst. 20 šajā grupā spēli aizvadīs Francija un Vācija.
D grupā Vācijai četrās spēlēs ir 11 punkti, Francijai ir deviņi punkti trīs spēlēs, Rumānijai ir septiņi punkti četrās spēlēs, pa trīs punktiem ir Latvijai un Turcijai četrās cīņās, bet Šveice tikusi pie trīs punktiem piecos mačos.
Latvijas izlase iepriekšējās D grupas spēlēs ar 3-1 pieveica Rumāniju, ar 0-3 zaudēja Vācijai un ar 1-3 - Francijai. Šveice ar 0-3 zaudēja Francijai, ar 1-3 - Rumānijai, ar 0-3 - Turcijai un ar 1-3 - Vācijai.
Latvijas un Šveices izlases savā starpā oficiālos mačos ir tikušās trīsreiz. 1998. gadā Latvijas izlase Šveici ar 3-0 un 3-1 pārspēja Eiropas čempionāta B grupā, bet šogad Eiropas līgā Norvēģijas pilsētā Voldā šveicieši bija pārāki piecos setos.
Latvijas izlase pasaules rangā ieņem 47., bet Šveice - 37. vietu.
Abas izlases šogad vasaras sākumā spēlēja Eiropas līgā, Latvijai ieņemot 13., bet Šveicei - astoto vietu 27 komandu turnīrā.
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D grupas noslēgumā Latvijas izlase trešdien tiksies ar Turciju.
Latvijas izlase vietu finālturnīrā izcīnīja 2025. gada augustā, G kvalifikācijas grupā aiz Slovākijas ieņemot otro vietu, bet apsteidzot Kosovu. Latvijas volejbolisti kvalificējās Eiropas čempionāta finālturnīram kā labākā no otrās vietas ieņēmušajām komandām. Savukārt Šveice E grupā uzvarēja visās četrās spēlēs.
Latvijas volejbolisti Eiropas čempionāta finālturnīrā spēlē trešo reizi.
Eiropas čempionāts no 9. līdz 26. septembrim notiek Bulgārijā, Rumānijā, Somijā, un Itālijā. Latvijas komanda D grupas turnīru aizvada Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, kur spēlē arī Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlases.
Četras labākās grupas komandas iekļūst astotdaļfinālā, kas tiks izspēlēts Turīnā un Sofijā, bet Eiropas čempionāta godalgas tiks sadalītas Milānā.
Uģim Krastiņam izlasē palīdz treneris Mārcis Obrumans, statistiķis Aivis Kokins un fiziskās sagatavotības treneris Artūrs Tinte.
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Latvijas valstsvienības sastāvs:
cēlāji - Edvīns Skrūders, Markuss Vensbergs;
otrā tempa spēlētāji - Kristaps Šmits, Jānis Eduards Medenis, Armands Rokjāns, Tomass Silavs;
pirmā tempa spēlētāji - Gustavs Freimanis, Jēkabs Dzenis, Eduards Dūdens;
diagonālie spēlētāji - Renārs Pauls Jansons, Kristers Dardzāns, Kristers Landzāns;
"libero" - Kaspars Kronbergs, Artūrs Gulovs.