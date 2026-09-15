Baltkrievijas hokeja tiesnesi arestē par grūtnieces slepkavību
Baltkrievijā arestēts hokeja tiesnesis, kuru tur aizdomās par grūtnieces slepkavību. Viņas līķi atrada pēc vairāku dienu meklēšanas.
В убийстве пропавшей минчанки подозревают хоккейного судьюhttps://t.co/RJy2pgF0Vx выяснила, что в убийстве подозревается 38-летний хоккейный судья Алексей Гавриленок.— Салідарнасць – главные новости Беларуси (@gazetabycom) September 13, 2026
11 сентября стало известно об убийстве 43-летней Татьяны Мартищенко. Она перестала выходить на связь еще… pic.twitter.com/bWfuNQ8bih
Izdevums “tribuna.com” vēsta, ka 38 gadus vecais hokeja tiesnesis Aleksejs Gavriļonoks arestēts par grūtnieces Tatjanas Martiščenko slepkavību. Arestētais vīrietis ir bijušā Baltkrievijas izlases vārtsarga Aleksandra Gavriļonoka dēls. Baltkrievijas Hokeja federācijas tīmekļvietnē arestētās personas profils jau ir dzēsts.
43 gadus vecā Martiščenko pazuda 8. septembrī. Policijā par sievietes pazušanu ziņoja viņas meita. Par slepkavību kļuva zināms 11. septembrī, diennakts laikā izdevās noskaidrot aizdomās turētā identitāti un viņu aizturēt. Pret vīrieti sākts kriminālprocess.
Viņa arestu apstiprinājis tēvs. “Pagaidām nezinu vairāk par jums, neatrodos Minskā, lasu ziņas internetā. Jā, Aleksejs ir aizturēts, pagaidām apsūdzība nav izvirzīta, notiek izmeklēšana. Ceru uz brīnumu, varbūt notikusi kļūda vai kaut kas vēl… Kā var justies tādā situācijā? Paši saprotiet, man ir slikti,” viņa teikto citē “Betting Insider”.
Aizdomās turētais atzinās, ka viņam ar nogalināto bijušas tuvas attiecības un viņš zinājis, ka sieviete gaida viņa bērnu. Vienlaikus vīrietim oficiāli bijušas citas attiecības, un tādēļ starp viņu un upuri regulāri uzliesmojuši konflikti. Kārtējā strīda laikā vīrietis vairākas reizes iedūris sievietei ar nazi, pēc tam iebāzis viņas līķi ceļojumu somā, pa ceļam veikalā iegādājies lāpstu, aizbraucis ārpus Minskas un sievieti apracis. Viņš arī atbrīvojies no pierādījumiem – ar asinīm notraipītajām drēbēm un sievietes viedtālruņa.
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14. septembrī nogalināto sievieti apglabāja. Baltkrievijas izdevums “people.onliner.by” vēsta, ka viņa bija piektajā grūtniecības mēnesī un bērēs zārku vaļā nevēra.
Aleksejs Gavriļonoks savulaik spēlēja Baltkrievijas jauniešu izlasēs, kā arī piedalījās U-20 pasaules čempionātā 2006./2007. gada sezonā. No 2008. līdz 2015. gadam viņš pārstāvēja Brestas klubu, kurā arī noslēdza spēlētāja karjeru. Viņa tēvs Aleksandrs Gavriļonoks Baltkrievijas izlasē spēlēja no 1992. līdz 1999. gadam. Izlases sastāvā viņš aizvadīja 17 spēles un ielaida 39 ripas, vēsta “Tribuna.com”.