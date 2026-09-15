Fokerots pavēsta, kādēļ par katru cenu bija jāuzvar U-22 pludmales volejbola čempionātā
Latvijas pludmales volejbola dueta Kristians Fokerts/Gustavs Auziņš mērķis pirms Eiropas U-22 čempionāta bija zelta godalgas, sarunā ar Latvijas Volejbola federāciju (LVF) atzina Fokerots.
"Mēs paši par to centāmies skaļi nerunāt, taču skaidrs, ka iekšēji mums abiem sēdēja tā sajūta - tas ir jāizdara. Turklāt šogad mums tā bija pēdējā iespēja, jo nākamgad šajā vecuma grupā vairs nevarēsim startēt," teica Fokerots.
Latvijas duets Eiropas čempionātu noslēdza bez zaudējumiem un uzvarēja visos setos, tikai divos no tiem ļaujot pretiniekiem gūt vairāk par 18 punktiem.
"Domāju, ka ar to lielo vēlmi izcīnīt šo titulu paši sev uzlikām papildu spriedzi. Nebija viegli, jauniešu turnīri nekad tādi nav. Kaut kādā ziņā mēs vienmēr braucam favorītu lomā, bet jau no pirmajām spēlēm sanāk pielāgoties pārējo līmenim, tāpēc sanāk vairāk kļūdu," stāstīja pludmales volejbolists. "Turnīra laikā vispirms jācenšas pieņemt to, ka tādas būs, bet pēc tam jāmēģina kāpināt savu sniegumu līdz izšķirošajām spēlēm. Salīdzinājumam, kad mēs ar Mārtiņu [Pļaviņu] braucam uz "Elite 16" turnīriem, tur sanāk pretēji, jo augstākā līmenī mēs pielāgojamies un tuvojamies favorītu līmenim."
Fokerots un Auziņš ir starp izcilākajiem pludmales volejbola jaunatnes turnīru dalībniekiem. Viņi 2022. gadā uzvarēja Eiropas U-18 čempionātā Grieķijā un pasaules U-19 čempionātā Turcijā, 2024. gadā triumfēja Eiropas U-20 čempionātā Polijā, bet gadu vēlāk izcīnīja pirmo vietu pasaules U-21 čempionātā Meksikā. Eiropas U-22 čempionāta zelts bija vienīgais, ko abi līdz šim vēl nebija izcīnījuši jaunatnes līmenī. Pērn Fokerots šajā vecuma grupā spēlēja kopā ar Oliveru Bulgaču, taču finālā piekāpās Francijas duetam.