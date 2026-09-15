"Nekādas žēlastības!": Ovečkins ar propagandistiem filmējas Krievijas valdošās partijas reklāmas klipā, kur Lavrovs draud "ienaidniekiem"
NHL superzvaigzne Aleksandrs Ovečkins nesen gaudās par agresorvalsts pārstāvju nepielaišanu olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātos. Acīmredzot, lai uzskatāmi parādītu, kādēļ viņiem joprojām parāda durvis, “Ovi” nolēma piedalīties Kremļa diktatora Vladimira Putina valdošās partijas “Vienotā Krievija” priekšvēlēšanu kampaņā un reklāmas klipā kopā ar odioziem personāžiem.
Играющий в американской НХЛ Александр Овечкин снялся в предвыборном ролике «Единой России»— Вот Так (@vottak_tv) September 14, 2026
Помимо хоккеиста, который поставил рекорд по количеству забитых шайб в истории НХЛ, в видео также снялись пропагандистка Маргарита Симоньян и артисты, поддерживающие власть.
Во главе… pic.twitter.com/FsAnuoAyxp
Aleksandrs Ovečkins ir vienīgais NHL hokejists līgas vēsturē, kurš iemetis vairāk nekā 900 vārtus karjerā. 2018. gadā ar “Capitals” viņš kļuva par Stenlija kausa īpašnieku, bet pēc pēdējās sezonas izlēma noslēgt jaunu līgumu ar klubu, kurā pavadījis visu savu NHL karjeru par 4,25 miljoniem ASV dolāru.
Krievijas Valsts domes “vēlēšanas”, kurās piedalās tikai Kremļa rūpīgi atlasītu un bez ierunām paklausīgu partiju saraksti, notiks no 18. līdz 20. septembrim. Ovečkins filmējies klipā, kur uzrunu saka jau 22 gadus ārlietu ministra krēslā sēdošais Sergejs Lavrovs. “Maskava ir uzticīga mūsu valsts gadsimtiem senajām tradīcijām. Tā bijis izsenis un būs turpmāk. Ja pret mums izturas godīgi, mēs vienmēr vienosimies. Ja mums melo un netur doto vārdu — lai vaino paši sevi. Bet tas, kurš pie mums nāks ar zobenu, lai žēlastību negaida,” kamerā saka Lavrovs.
Zīmīga ir arī publika Lavrovam aiz muguras. Tur stāv Krievijas propagandas impērijas “Russia Today” vadītāja Margarita Simonjana, kas gadiem ilgi kopā ar savu nu jau nomirušo vīru Tigranu Keosajanu burtiski dega nepacietībā, kad beidzot “matuška nepievils” un sāks karu Ukrainā. Pašā kreisajā malā stāv par “Molotova-Ribentropa mazdēlu” dēvētais ilggadējais Valsts domes deputāts Vjačeslavs Ņikonovs, kurš ir PSRS asiņainā tirāna Josifa Staļina ārlietu ministra Vjačeslava Molotova mazdēls — tā paša Molotova, kurš 1939. gada 23. augustā ar nacistisko Vāciju uz papīra sadalīja Austrumeiropu, atdodot Staļina impērijai Baltijas valstis. Mazdēls, protams, kaismīgi atbalsta karu Ukrainā un publiski gaužas par bijušo padomju republiku izsprukšanu no impērijas ķetnām. Aiz paša Lavrova stāv kādreiz populārs aktieris Vladimirs Maškovs, kurš pārvērties par vienu no izteiktākajiem karu atbalstošajiem “kultūras” pārstāvjiem.
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Pats Ovečkins jau sen ir Putina fans un kļuva par diktatora uzticības personu 2018. gada prezidenta vēlēšanu kampaņā. Pirms šīm vēlēšanām viņš izveidoja sabiedrisko kustību “Putinʼs Team” (“Putina komanda”). “Personīgi esmu gatavs būt šādas komandas daļa,” toreiz Ovečkins rakstīja “Instagram”, kas — ak, ironija, paša dzimtenē ir bloķēts kopš Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gadā. Pret “speciālo militāro operāciju”, protams, Ovečkins publiski nav izteicies pat Amerikā. “Tas ir mans prezidents. Bet es neesmu politiķis, esmu tikai sportists. Es ļoti ceru, ka tas viss [karš] drīz beigsies, taču neko nevaru ietekmēt,” nākamajā dienā pēc Krievijas iebrukuma pavēstīja Ovečkins.
2026. gadā Putina administrācijas politiskais bloks Ovečkinu izskatīja kā vienu no potenciālajiem “Vienotās Krievijas” saraksta līderiem. Kā ziņoja RBC, Krievijas Sabiedriskās domas izpētes centrs VCIOM veica pētījumus, kuros respondentiem tika lūgts novērtēt hokejista potenciālu šādā lomā – līdzās “Vienotās Krievijas” formālajam līderim, ar psihiski nevesela cilvēka publikācijām slavenajam eksprezidentam Dmitrijam Medvedevam, Maskavas mēram Sergejam Sobjaņinam, Lavrovam, aizsardzības ministram Andrejam Belousovam, kā arī vairākiem militāristiem un tā dēvētajiem kara korespondentiem. Ovečkins federālā saraksta pirmajā pieciniekā neiekļuva — tāpat kā Medvedevs. Tajā tika iekļauti Lavrovs, Sobjaņins, “kara korespondents” Jevgeņijs Poddubnijs, bērnu tiesību ombude un starptautiski meklētā kara noziedzniece Marija Ļvova-Belova un “patriotiskās” kustības “Junarmija” vadītājs Vladislavs Golovins.
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“Viņam bija normāli rezultāti [VCIOM pētījumos], labāki nekā Poddubnijam un vēl jo vairāk Golovinam un Ļvovai-Belovai. Taču ne tik labi, lai viņu īpaši lūgtu un piespiestu. Arī pašam nebija vēlmes – viņš saprata, ka tam būs jāvelta daudz laika. [Atšķirībā no dalības vēlēšanās] nofilmēties reklāmas klipā nav grūti,” izdevumam “Meduza” pavēstīja Putina administrācijai pietuvināta persona.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Ovečkins intervijā bijušajam hokejistam un tagad politiķim, varai pietuvinātajam Vjačeslavam Fetisovam žēlojās par krievu nepielaišanu hokeja starptautiskajiem turnīriem. Kopš Krievijas pilna mēroga invāzijas Ukrainā 2022. gada februārī hokeja izlasei ir liegts startēt starptautiskajās sacensībās. Krievu hokejisti gan var turpināt naudu pelnīt Ziemeļamerikā dažādos NHL klubos. Pēdējā laikā gan atjaunojusies diskusija par iespējamo krievu atgriešanos hokeja apritē - viņi pēdējo IIHF diskvalifikācijas paturēšanu spēkā apstrīdējuši Sporta arbitrāžas tiesā.
“Sapnis par dalību olimpiskajām spēlēm būs vienmēr. Arī tad, kad beigšu spēlēt hokeju. Šobrīd gan neredzu nekādus priekšnoteikumus, ka brauksim uz tām,” sacīja Ovečkins. Uz jautājumu, vai viņam bijušas sarunas ar NHL komisāru Geriju Betmenu par šo tēmu, 40 gadus vecais hokejists atbildēja apstiprinoši, taču gaudās, ka tās nav nonākušas līdz rezultātam. “Sarunu ar viņu bijušu daudz, bet ir jau kļuvis bezjēdzīgi ar viņu par to runāt. Sākumā saka vienu, bet vēlāk jau pavisam ko citu. Tu jūties kā idiots tādā ziņā, ka tev dod cerības, kuras vēlāk izplēn.”
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Ironija, bet pats Fetisovs 1989. gadā bija viens no tām PSRS hokeja superzvaigznēm, kas sadumpojās pret vareno treneri Viktoru Tihonovu un represīvo CSKA režīmu, pieprasot iespēju spēlēt NHL. Galu galā “Sarkanās mašīnas” piecinieku Fetisovu, Vjačeslavu Kasatonovu, Sergeju Makarovu, Igoru Larionovu un Vladimiru Krutovu togad palaida uz Ziemeļameriku, paverot ceļu PSRS hokejistu spēlēšanai NHL. Tagad Fetisovs ir viens no kaismīgākajiem Putina režīma piekritējiem, kurš visādi lamā starptautiskos turnīrus, tos dēvējot par "orģijām", pat to demonstrēšanu un skatīšanos nodēvējot par "noziegumu" un “valsts nodevību”.