Visvairāk olimpiskajai medaļniecei Botai un parasportistei Embrektei: par sportistu sasniegumiem sadala pusotru miljonu eiro
Par sasniegumiem starptautiskās sacensībās Latvijas sportistiem, treneriem un sporta federācijām balvās tiks sadalīti vairāk nekā 1,5 miljoni eiro, otrdien nolēma valdība.
Balvas paredzētas par sasniegumiem XXV ziemas olimpiskajās spēlēs, 2026. gada ziemas paralimpiskajās spēlēs, 2025. gada vasaras nedzirdīgo spēlēs, Pasaules kausa finālsacensībās 3x3 basketbolā un pasaules čempionātā pludmales volejbolā.
Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā šim mērķim ir paredzēti 42 686 eiro, bet pārējā summa tiks piešķirta no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Lielākās balvas paredzētas Latvijas kamaniņu sportistiem par sasniegumiem ziemas olimpiskajās spēlēs.
Elīnai Ievai Botai par otro vietu kamaniņu vieniniekiem paredzēti 85 373 eiro, viņas treneriem Ināram Kivleniekam un Danielam Fogelim - katram 14 940 eiro, bet trim apkalpojošajiem sporta darbiniekiem - pa 4269 eiro. Kristers Aparjods par ceturto vietu vieniniekiem saņems 30 734 eiro, bet viņa treneri Mārtiņš Rubenis un Mihails Arhipovs - 7684 eiro katrs. Par ceturto vietu kamaniņu divniekos Martai Robežniecei un Kitijai Bogdanovai paredzēti 23 051 eiro katrai. Viņu treneriem Sandrim Bērziņam un Rikam Kristenam Rozītim - pa 5763 eiro.
Elīna Ieva Bota - olimpiskā vicečempione
Otrdien, 10. februārī, Latvijas kamaniņu sportiste Elīna Ieva Bota kļuva par olimpisko vicečempioni kamaniņu sportā.
Savukārt par ceturto vietu kamaniņu stafetē katrs no sešiem Latvijas sportistiem - Elīna Ieva Bota, Mārtiņš Bots, Roberts Plūme, Kristers Aparjords, Marta Robežniece un Kitija Bogdanova - saņems 23 051 eiro. Viņu treneriem Pēterim Kalniņam, Aivaram Kalniņam un Kasparam Konrādam izmaksās pa 3842 eiro.
Mārtiņam Botam un Robertam Plūmem par piekto vietu divniekos izmaksas pa 13 830 eiro, bet viņu treneriem Zintim Šaicānam un Pēterim Cīmanim - pa 3458 eiro. Latvijas Kamaniņu sporta federācijai sporta veida attīstībai un jauno sportistu atbalstam atvēlēti 177 860 eiro.
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Roberts Krūzbergs - olimpisko spēļu bronzas medaļnieks
2026. gada 14. februārī par 1500 metru šorttrekā bronzas medaļnieku kļuva Latvijas sportists Roberts Krūzbergs.
Šorttrekists Roberts Krūzbergs par trešo vietu 1500 metru (m) distancē saņems 51 224 eiro, bet par piekto vietu 1000 m - vēl 18 441 eiro. Viņa trenerim Kārlim Krūzbergam un abiem sporta darbiniekiem par trešo vietu izmaksās pa 8537 eiro, bet par piekto vietu - pa 3073 eiro. Latvijas Slidošanas asociācijai šorttreka attīstībai atvēlēti 71 144 eiro.
Latvijas Hokeja federācija par vīriešu izlases kvalificēšanos ziemas olimpisko spēļu finālturnīram saņems 142 288 eiro sporta veida attīstībai un jauno spēlētāju atbalstam.
Ziemas paraolimpiskajās spēlēs par trešo vietu jauktajiem pāriem ratiņkērlingā Poļina Rožkova un Agris Lasmanis katrs saņems 38 418 eiro. Viņu trenerim Arnim Veidemanim un abiem sporta darbiniekiem - pa 6403 eiro. Latvijas Kērlinga asociācijai ratiņkērlinga attīstībai tiks 35 572 eiro.
Vasaras Nedzirdīgo spēlēs Zane Embrekte par otro vietu 50 m brīvā stila peldējumā saņems 85 373 eiro. Viņas trenerei Gaļinai Brokai izmaksās 34 149 eiro, bet apkalpojošajai sporta darbiniecei Ivetai Krazei - 8537 eiro.
Margarita Parhomenko par trešo vietu taekvondo saņems 51 224 eiro, viņas treneris Vitālijs Lepins-Žagars - 20 489 eiro, bet apkalpojošajai sporta darbiniecei Mārai Kursītei - 5122 eiro. Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijai piešķirs 35 572 eiro.
3x3 pasaules čempioni atgriežas mājās
8. jūnijā Rīgā pēc izcīnītā triumfa 2026. gada Pasaules kausā atgriezās Latvijas 3x3 basketbola izlase.
Pasaules kausa 3x3 basketbolā uzvarētājus Franci Lāci, Kārli Lasmani, Nauri Miezi un Zigmāru Raimo apbalvos ar 21 344 eiro naudas balvu katram. Viņu treneris Raimonds Feldmanis un sporta darbinieks Kristaps Gotfrīds katrs saņems 5336 eiro, bet Latvijas Basketbola savienībai sporta veida attīstībai piešķirs 35 572 eiro.
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Pasaules čempiones pludmales volejbolā Tīna Laura Graudiņa un Anastasija Samoilova katra saņems 21 344 eiro. Viņu trenerim Danielam Luisam Vudam Rodrigesam izmaksās 6403 eiro, bet trim sporta darbiniekiem - no 1067 līdz 2134 eiro. Latvijas Volejbola federācijai atvēlēti 35 572 eiro. Savukārt pasaules čempionāta U-21 uzvarētāji pludmales volejbolā Gustavs Auziņš un Kristians Fokerots katrs saņems 6404 eiro, bet viņu treneris Mārtiņš Pļaviņš - 3202 eiro.
Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova saņem pasaules čempionāta zelta godalgas
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova Adelaidē izcīnīja zelta medaļas pasaules čempionātā pludmales volejbolā.