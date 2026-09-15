Bauskā atklāts atjaunotais basketbola laukums
Bauskas pilsētas stadionā atklāts jauns, FIBA standartiem atbilstošs 3x3 basketbola laukums, kas turpmāk būs publiski pieejams treniņiem un sacensībām. Projekts īstenots Latvijas Basketbola savienības un Bauskas novada pašvaldības sadarbībā, paplašinot iespējas vietējiem sportistiem un jauniešiem.
11. septembrī Bauskas pilsētas stadionā svinīgi atklāts jaunais basketbola laukums, kas turpmāk būs publiski pieejams iedzīvotājiem sportošanai, treniņiem un sacensībām.
Šodien sporta skolā ir īpaša diena – mums ir jauns basketbola laukums nākamajām zvaigznēm! Pateicoties Latvijas Basketbola savienības (LBS) reģionālās attīstības atbalsta programmai, Bauskas pilsētas stadionā ir tapis mūsdienīgs, kvalitatīvs un drošs basketbola laukums mūsu jaunajiem basketbola talantiem un sporta entuziastiem. Mēs esam gandarīti un lepni par šo brīdi un aicinām ikvienu uz kopīgiem basketbola svētkiem,” atklājot pasākumu, sacīja Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora pienākumu izpildītāja Ieva Kirkila.
Laukumā ieklāts jauns FIBA standartiem atbilstošs segums un uzstādīti divi FIBA 3x3 Level 2 basketbola grozi. Iepriekšējais segums bija nolietojies un vietām saplaisājis, tādēļ tā atjaunošana nodrošinās piemērotus apstākļus basketbola spēlēšanai, treniņiem un sacensībām.
Gribu pateikt paldies Latvijas Basketbola savienībai par šo iespēju un par to, ka arī Bauska tiek pieskaitīta pie reģioniem, kur šāds 3x3 basketbola laukums ir vajadzīgs. Novēlu visiem, lai laukums labi lietojas un tiek labi uzturēts,” uzsvēra Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības un attīstības jautājumos Guntis Kalniņš.
LBS nodrošināja laukuma segumu, tā ieklāšanu un marķēšanu, kā arī basketbola grozus un to uzstādīšanu. Savukārt Bauskas novada pašvaldība finansēja un organizēja laukuma pamatnes un teritorijas sagatavošanu.
Tieši te attīstīsies arī nākamās mūsu zvaigznes. Es uzskatu, ka basketbols nav tikai Rīga – tas ir visā Latvijā. Mums bija ļoti svarīgi no Eiropas čempionāta basketbolā gūtās peļņas lielākos ieguldījumus sniegt tieši reģioniem, lai mūsu censoņiem būtu vairāk iespēju,” sacīja Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss.
Projekta īstenošanā nozīmīga bija tā plānošana un koordinēšana, lai iecerēto risinājumu nodrošinātu atbilstoši laukuma tehniskajām un sporta infrastruktūras prasībām.
Šis laukums nav tikai jauns segums un grozi – tas paver iespējas jaunā kvalitātē rīkot sacensības, pieņemt jaunus izaicinājumus un gūt jaunas uzvaras. Projekta īstenošanā ir ieguldīts mūsu novada ļaužu darbs – no projekta idejas izvērtēšanas, saskaņošanas un uzrakstīšanas līdz laukuma priekšdarbu sagatavošanai. Tie ir cilvēki, kuriem sports nekad nav bijis vienaldzīgs un kuri ar savu darbu un idejām palīdz mūsu novada sporta dzīvei aizvien attīstīties,” norādīja Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā projektu vadītāja Jolanta Kalinka.
Trenera vārdā vēlos pateikt paldies Latvijas Basketbola savienībai, Jolantai Kalinkai par dokumentācijas sakārtošanu un visiem, kuri iesaistījās laukuma tapšanā. Esmu no tās paaudzes, kad trenējāmies Bauskas 1. vidusskolas mazajā zālītē, bet tagad Bauskas jauniešiem ir skaista un plaša Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skola un jauns, FIBA standartiem atbilstošs basketbola laukums,” sacīja Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas Basketbola nodaļas treneris Māris Šekavs.
Svinīgi atklājot atjaunoto basketbola laukumu, simbolisko lenti pārgrieza Guntis Kalniņš, Kaspars Cipruss, Jolanta Kalinka un Māris Šekavs. Pēc tam viņi veica arī pirmos simboliskos metienus jaunajā grozā.
Atjaunotais laukums jau atklāšanas dienā tika nodots sportistu rīcībā. Pēc svinīgās atklāšanas plkst. 16.00 Bauskas novada 2026. gada atklātā čempionāta 3x3 basketbolā ietvaros notika spēles U10, U12 un U14 vecuma grupās, bet plkst. 18.00 sacensības turpināsies U16 un pieaugušo grupās.
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Atjaunotais basketbola laukums papildina Bauskas pilsētas stadiona sporta infrastruktūru un sniedz bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem jaunas iespējas aktīvi pavadīt brīvo laiku, trenēties un piedalīties sacensībās.
Laukuma atjaunošanu īstenoja Latvijas Basketbola savienība sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību un Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolu.