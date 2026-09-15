Pasaules čempionāts vieglatlētikā pirmo reizi notiks Āfrikā
Noskaidrojies, kas ieguvis tiesības organizēt 2029. gada pasaules čempionātu vieglatlētikā.
2029. gada pasaules vieglatlētikas čempionāts norisināsies Kenijas galvaspilsētā Nairobi, otrdien pavēstīja Pasaules Vieglatlētikas federācija ("World Athletics"). Kenija kļūs par pirmo Āfrikas valsti, kurā norisināsies pasaules vieglatlētikas čempionāts.
"Padomes lēmums nozīmē, ka mēs varēsim rīkot nākamos trīs pasaules vieglatlētikas čempionātus Āzijā, Āfrikā un Eiropā," izcēla "World Athletics" prezidents Sebastjans Ko. "Nairobi ir pierādījusi, ka šis ir brīdis, lai strauji veicinātu vieglatlētikas attīstību Kenijā un visā Āfrikā."
Nairobi iepriekš 2017. gadā uzņēmusi pasaules U-18 čempionātu, kā arī pasaules U-20 meistarsacīkstes četrus gadus vēlāk. Uz 2029. gada pasaules čempionātu pretendēja arī Londona, Roma un Minhene, kas uzņems 2031. gada meistarsacīkstes. Nākamgad pasaules čempionāts norisināsies Pekinā.