Ovečkins sarunā ar vēl vienu Kremļa hokeja leģendu gaužas, ka agresorvalsti nelaiž uz olimpiskajām spēlēm
Krievijas hokejists Aleksandrs Ovečkins intervijā bijušajam hokejistam un tagad politiķim, varai pietuvinātajam Vjačeslavam Fetisovam izteicās par krievu nepielaišanu hokeja starptautiskajiem turnīriem.
Kopš Krievijas pilna mēroga invācijas Ukrainā 2022. gada februārī hokeja izlasei ir liegts startēt starptautiskajās sacensībās. Krievu hokejisti gan var turpināt naudu pelnīt Ziemeļamerikā dažādos NHL klubos. Pēdējā laikā gan atjaunojusies diskusija par iespējamo krievu atgriešanos hokeja apritē - viņi pēdējo IIHF diskvalifikācijas paturēšanu spēkā apstrīdējuši Sporta arbitrāžas tiesā.
Pie Krievijas varai pietuvinātā politiķa un bijušā hokejista Vjačeslava Fetisova uz interviju ieradās Aleksandrs Ovečkins, kurš arīdzan parādījies publiski dažādās krievu varas izpausmju demonstrācijās. Viņš atklājis, ka netic tam, ka krievi tuvākajā laikā atgriezīsies olimpiskajās spēlēs."Sapnis par dalību olimpiskajām spēlēm būs vienmēr. Arī tad, kad beigšu spēlēt hokeju. Šobrīd gan neredzu nekādus priekšnoteikumus, ka brauksim uz tām."
Uz jautājumu, vai viņam bijušas sarunas ar NHL komisāru Geriju Betmenu par šo tēmu, 40 gadus vecais hokejists atbildēja apstiprinoši, taču gaudās, ka tās nav nonākušas līdz rezultātam. "Sarunu ar viņu bijušu daudz, bet ir jau kļuvis bezjēdzīgi ar viņu par to runāt. Sākumā saka vienu, bet vēlāk jau pavisam ko citu. Tu jūties kā idiots tādā ziņā, ka tev dod cerības, kuras vēlāk izplēn."
Ovečkins uzskata, ka ne jau NHL būs tā, kas ietekmēs faktu, vai krieviem atkal ļaus spēlēt lielākajos hokeja turnīros. "Esmu nolēmis, ka ar NHL par to nav jēgas diskutēt. Ko mēs diskutēsim - brauksim vai nebrauksim? Te vairāk ir jautājums ir par to, vai mums ļaus braukt. Domāju, ka ne jau Betmens to izlems."
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Aleksandrs Ovečkins ir vienīgais NHL hokejists līgas vēsturē, kurš iemetis vairāk nekā 900 vārtus karjerā. 2018. gadā ar "Capitals" viņš kļuva par Stenlija kausa īpašnieku, bet pēc pēdējās sezonas izlēma noslēgt jaunu līgumu ar klubu, kurā pavadījis visu savu NHL karjeru par 4,25 miljoniem ASV dolāru.