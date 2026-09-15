Pagājušajā sezonā Latvijas izlasē debiju piedzīvojušais Andževs pievienojas "Latvijas Universitātei"
Latvijas basketbolists Adrians Andževs gaidāmajā sezonā pārstāvēs "Latvijas Universitāti" (LU), otrdien pavēstīja basketbola klubs.
LU noslēdza vienošanos ar 19 gadus veco saspēles vadītāju uz vienu sezonu. Pagājušajā sezonā Andževs pārstāvēja "VEF Rīga" vienību, kuras rindās Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) 24 spēlēs vidēji izcēlās ar 5,9 punktiem un 2,4 rezultatīvām piespēlēm, bet piecos FIBA Čempionu līgas mačos viņš caurmērā iekrāja 5,5 punktus un 1,7 rezultatīvas piespēles.
Aizvadītajā sezonā saspēles vadītājs arī debitēja Latvijas pieaugušo valstsvienībā, Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē pret Austriju atzīmējoties ar sešiem punktiem un divām rezultatīvām piespēlēm. Starpsezonā Andževam tika veikta pleca operācija, no kuras viņš vēl turpina atgūties. Basketbolista atgriešanās laukumā un debija LU rindās gaidāma tuvākajos mēnešos.
LU paziņojumā komandas sporta direktors Žanis Peiners norādīja, ka sarunās ar basketbolistu un viņa pārstāvjiem izveidojies vienots redzējums par to, ka Andževam šobrīd nepieciešams pilnvērtīgi atgriezties pēc savainojuma, iegūt nozīmīgu lomu komandā un spēles laiku, lai varētu turpināt attīstību.
"Uzskatām, ka šobrīd Adrianam varam nodrošināt tieši šādu platformu, savukārt viņa un viņa pārstāvju izvēle par labu LU apliecina ļoti mērķtiecīgu un ilgtermiņā domājošu pieeju spēlētāja karjeras attīstībai. Mūsu kopīgais mērķis ir palīdzēt Adrianam atgriezties laukumā labākajā iespējamajā versijā un ar laiku būt gatavam iespējai sevi apliecināt augstākā līmeņa koledžu basketbolā," teica Peiners.
Līdzšinējā karjerā Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknis spēlējis arī Spānijas kluba Madrides "Real" akadēmijā, ar kuru 2024. gadā kļuva par jauniešu Eirolīgas čempionu.
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