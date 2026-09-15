15 cīņas un 10 000 skatītāju - “BAZARA 0 Fight Club IV” sasniedz jaunus rekordus
12. septembrī Rīgas "Xiaomi" Arēnā tika aizvadīts līdz šim vērienīgākais “BAZARA 0 Fight Club IV”, vienā vakarā apvienojot veselas 15 hibrīdcīņas—un sasniedzot jaunus rekordus pašiem promouteriem.
Šovu klātienē apmeklēja 10,000 skatītāju, BAZARA0.LIVE tiešraide sasniedza 8950 PPV pirkumu, bet provizoriskais kopējais tiešraides skatītāju skaits sasniedza 20,000. Skatītāju interese gan arēnā, gan tiešsaistē padarīja “BAZARA 0 Fight Club IV” par līdz šim vērienīgāko un skatītāko BAZARA 0 pasākumu.
Pirms divpadsmit cīņu galvenās programmas vakaru atklāja trīs iesildošās cīņas, kuras skatītāji varēja vērot bez maksas BAZARA 0 YouTube kanālā. Taču, sākoties galvenajai programmai, ilgi ieskrieties nevajadzēja: Ričards Hauberts lika skatītājiem aizmirst par saviem iepriekšējiem BAZARA 0 zaudējumiem, jau pirmajā raundā ar žņaugšanas paņēmienu uzvarot Raimondu “Jambo” Zepu, bet Edgars Skrīvers ar pirmā raunda TKO apturēja Peru pārstāvi Hesusu “The Beast” Paukarkaju Lopesu.
“BAZARA 0 Fight Club IV” 2026
12. septembrī Rīgas "Xiaomi" Arēnā tika aizvadīts līdz šim vērienīgākais “BAZARA 0 Fight Club IV”, vienā vakarā apvienojot veselas 15 ...
Arī Arturs Skabarnieks saglabāja nevainojamo profesionālo bilanci, pirmajā raundā nokautējot bijušo UFC cīkstoni Luisu Enriki “Frankenstein” da Silvu. Pēc cīņas Skabarnieks atzina, ka sagatavošanos Francijā nopietni traucējušas muguras problēmas, taču nākamais mērķis ir tieši vēl augstāks līmenis.
B0 kikboksa hibrīdnoteikumu daļā Marats Jankovskis pēc trim konkurētspējīgiem raundiem uzvarēja Ņikitu “El Futuro” Brici pēc tiesnešu lēmuma. Igaunijas 19 gadus vecais talants Ruslans Mitjajevs otrajā raundā ar spēcīgu sitienu ar kāju galvā nokautēja pieredzējušo Raimondu Aukštikalni, savukārt Aleksandrs Čerkesovs piecu raundu cīņā pēc tiesnešu lēmuma pārspēja Džabaru Mustafajevu, izcīnot WAKO Pro Eiropas pagaidu čempiona titulu.
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Dūru cīņās Dans Bukovskis jau pirmajā raundā divreiz nogāza Lukasu Teiheiru un izcīnīja nokautu. Juris Zundovskis savā atgriešanās cīņā otrajā raundā apturēja Ričardu Ozolu, bet viena no vakara gaidītākajām sadursmēm ilga mazāk nekā divas minūtes: Kaspars Kambala pirmajā raundā nokautēja Kristapu Zuti. Uzreiz pēc uzvaras Kambala paziņoja, ka tā bijusi viņa pēdējā cīņa. Emocijas gan nepalika tikai būrī; skatītāju zonā pēc Zuša aiziešanas no būra pūlī radās incidents.
Atbildi saņēma arī astoņus mēnešus ilgusī Zaura Džavadova un Kristapa Zīles sāga. Pēc strīdīgās pirmās cīņas janvārī revanšam bija paredzēti pieci raundi un piesaistīti starptautiski GLORY tiesneši, tomēr atbilde šoreiz šķita skaidrāka: jau otrajā raundā Zīle ar ceļgaliem divreiz nogāza Džavadovu, pats nonāca nokdaunā pēc Džavadova pretuzbrukuma, bet pēc vēl viena Zīles uzbrukuma cīņa tika apturēta. Zīle izcīnīja BAZARA 0 Pound-for-Pound kikboksa čempiona jostu un uzreiz pēc uzvaras paziņoja par cīņu sporta karjeras beigām.
Tomēr pat revanšs pilnībā neaizvēra diskusiju. Vai cīņa, kurai bija jāpieliek punkts janvāra strīdam, varētu izvērsties par triloģiju? Džavadovs pēc zaudējuma kritizēja cīņas tiesāšanu, norādot, ka iepriekš bijusi vienošanās par vienu ceļgala sitienu klinčā: “Mums bija noteikums, ka klinčā drīkst izpildīt vienu sitienu ar celi.” Viņš pauda neizpratni, kāpēc vairākās epizodēs Zīlem tika ļauts turpināt darbu ar ceļgaliem.
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Francis Rozentāls turpināja savu uzvaru sēriju pret līdz šim pieredzējušāko BAZARA 0 pretinieku. Džoiltons “Brazilian Sub-Zero” Luterbahs trīs reizes nonāca nokdaunā, un Rozentāls pabeidza cīņu jau pirmajā raundā. Lai gan izklaidēt publiku ar iznācieniem ir Franča stiprā puse, viņa gājiens ar veseri nebija tikai šova elements; vairāk nekā 20 gadus ģimenē izmantotais veseris bijis veltījums šogad aizsaulē aizgājušajam vectēvam.
Vakara pēdējā cīņā pats BAZARA 0 dibinātājs Daņiks Vesņenoks aizvadīja trīs asiņainus kailo dūru raundus pret Ukrainas speciālistu Bovaru “The Gladiator” Hanakovu. Abi tika nopietni savainoti jau cīņas pirmajā pusē, taču neviens neatkāpās. Pēc pilniem trim raundiem tiesneši uzvaru piešķīra Vesņenokam.