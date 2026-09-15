Jelgavnieks Toms Komass labojis Latvijas rekordu 100 kilometru skrējienā
Latvijas gargabalnieks Toms Komass sestdien Berlīnē Vācijas čempionātā ir labojis Latvijas rekordu 100 kilometru skrējienā.
Kā ziņo portāls LSM.lv, jelgavnieks Komass sestdien Vācijas čempionātā, mērojot 20 apļus pa pieciem kilometriem, finišēja sešās stundās 43 minūtēs un 21 sekundē.
Viņš laboja 1994. gadā Francijas pilsētā Ranjonā sasniegto Latvijas rekordu sešas stundas 50 minūtes un 36 sekundes, ko sasniedza tobrīd 27 gadus vecais Aleksandrs Prokopčuks.
Komass finišēja otrais "Open Race" skrējienā, piekāpjoties tikai ukrainim Antonam Džulajam, kurš distanci veica sešās stundās 42 minūtēs un 30 sekundēs. Savukārt trešajā vietā finišēja vēl viens Latvijas staieris Aivars Brezinskis (7.57:50), labojot personisko rekordu par stundas ceturksni.
Latvijas Vieglatlētikas savienības (LVS) valdes loceklis Komass ar ģimeni no Vācijas atgriezās uz dzīvi Latvijā 2021. gada vasarā.