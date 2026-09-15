Dans Ločmelis turpina spēlēt rezultatīvi NHL debitantu pārbaudes spēlēs, piespēle arī Bērzkalnam
Latvijas talantīgie hokejisti Dans Ločmelis un Rūdolfs Bērzkalns aizvadījuši rezultatīvas spēles NHL debitantu pārbaudes mačos.
Dans Ločmelis izcēlās ar divām rezultatīvajām piespēlēm, bet viņa pārstāvētā Bostonas "Bruins" ar 4:3 apspēlēja Bufalo "Sabres". Divās spēlēs Latvijas izlases centra uzbrucējs iekrājis trīs rezultativitātes punktus.
Ar punktu izcēlās arī Latvijas hokejists Rūdolfs Bērzkalns, kurš pirmdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Edmontonas "Oilers" debitantu pārbaudes spēlē izcēlās ar rezultatīvu piespēli. "Oilers" jaunie spēlētāji izbraukumā ar 6:1 (2:0, 0:0, 4:1) pārspēja Kalgari "Flames" debitantu komandu.
Harvey Hounding the paint 🐶 #LetsGoOilers pic.twitter.com/yxssMi2Ij3— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) September 15, 2026
Bērzkalns pie rezultatīvas piespēles tika noslēdzošā perioda ievadā trešajos gūtajos vārtos, kad pēc viņa metiena no vārtu priekšas atlēkušo ripu vārtos raidīja Keidens Hārvijs, panākot 3:0.
"Oilers" šī gada draftā 18 gadus veco latviešu uzbrucēju Bērzkalnu izvēlējās otrajā kārtā ar kopējo 58. numuru. Aizvadītajā sezonā Bērzkalns Maskīgonas "Lumberjacks" rindās kļuva par ASV junioru hokeja līgas (USHL) vicečempionu.