Latvijas Slidošanas asociācija komentē daiļslidotāja Denisa Vasiļjeva pēkšņo paziņojumu
Latvijas Slidošanas asociācijas (LSA) valdes loceklis Aivars Zeltiņš raidījumam "Sporta Studija" komentējis Denisa Vasiļjeva lēmumu šajā sezonā sacensībās nepiedalīties.
Latvijas Slidošanas asociācija (LSA) vēl zaudējusi cerības, ka Latvijas labākais daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs varētu piedalīties Eiropas čempionātā, pirmdien pavēstīja Latvijas Televīzijas (LTV1) raidījums "Sporta Studija". Jau ziņots, ka Vasiļjevs ziedošanas platformā "Ko-Fi" paziņoja, ka gaidāmajā sezonā sacensībās neplāno piedalīties un tā vietā turpinās trenēties, pašattīstīties un pievērsties jauniem projektiem.
27 gadus vecais Vasiļjevs pagājušajā sezonā Eiropas čempionātā ieņēma devīto vietu, Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs ierindojās 18. pozīcijā, bet pasaules čempionātu noslēdza 21. vietā, kas neļauj šogad viņam pretendēt uz augstākā līmeņa valsts finansējumu.
Tikmēr LSA valdes loceklis Aivars Zeltiņš norādījis, ka vēl ir cerības uz Vasiļjeva startiem, tostarp Eiropas čempionātā. "Vasiļjevs pēc pagājušās sezonas nebija gatavs dot solījumu par pilnu nākamo olimpisko ciklu. Arī iepriekšējās sezonas rezultāti neatbilda līdzšinējā finansējuma iegūšanai," raidījumā citēts Zeltiņš. "Bija iestrādnes sarunās ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK) un Daugavpils domi. Šai sezonai finanses atrastos. Es joprojām ceru, ka Deniss varētu piedalīties Eiropas čempionātā Šveicē."
Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā notiks 2027. gada janvāra nogalē Šveices pilsētā Lozannā, netālu no Vasiļjeva pašreizējās dzīvesvietas Šamperī. Vasiļjevs ir 2022. gada Eiropas čempionāta bronzas medaļas ieguvējs, bet labākais sasniegums pasaules čempionātos viņam ir sestā vieta 2020. gadā. No trim olimpiskajiem startiem labākais rezultāts sasniegts 2022. gadā, kad tika izcīnīta 13. vieta.