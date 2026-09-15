Kolumbusas "Blue Jackets" atrod aizvietotāju savainotajam Elvim Merzļikinam
Nacionālās hokeja līgas komanda Kolumbusas "Blue Jackets" paziņojusi par pastiprinājumu vārtsarga līnijā.
Elvja Merzļikina gūtās pleca traumas dēļ, kas viņam lika veikt operāciju un kuras dēļ uz ilgāku laiku viņš iztiks bez hokeja, Kolumbusas "Blue Jackets" bija spiesta meklēt papildinājumu vārtsarga pozīcijā.
Par Džeta Grīvsa aizvietotāju noalgots 39 gadus vecais Kems Talbots. Ar viņu noslēgts viena gada līgums par 950 tūkstošiem dolāru. Pagājušajā sezonā Talbots Detroitas "Red Wings" sastāvā stājās vārtos 34 spēlēs, ielaižot vidēji 3,19 vārtus un atvairot 88,3% pretinieku metienus.
Karjeras laikā Talbots, kurš nav draftēts NHL draftā, spēlējis arī tādās komandās kā Ņujorkas "Rangers", Edmontonas "Oilers", Filadelfijas "Flyers", Kalgari "Flames", Minesotas "Wild", Otavas "Senators" un Losandželosas "Kings". 567 regulārā turnīra spēlēs viņš ticis pie statistikas 2,69 ielaisti vārti un 91,1% atvairīti metieni. 33 spēlēs viņš nostāvējis sausā. Tāpat viņš spēlējis 36 Stenlija kausa cīņās.
"Papildināt sastāvu vārtsarga pozīcijā bija mūsu prioritāte, tāpēc esam priecīgi par Talbota pievienošanos. Viņš ir liels, gudrs vārtsargs, kuram ir labi pamati. Viņš arī uzvarējis daudz spēles NHL. Uzskatām, ka Kems būs lielisks papildinājums mūsu komandai," pēc pievienošanās teica "Blue Jackets" ģenerālmenedžeris Dons Vadels.
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Elvis Merzļikins ir savā līguma ar "Blue Jackets" pēdējā gadā, kurā viņš pelna 5,4 miljonus ASV dolāru. Iepriekš netika noteikts, kad Merzļikins varētu atgriezties komandas sastāvā. Savukārt ar Džetu Grīvsu, kurš iepriekšējās sezonas laikā kļuva par Kolumbusas pirmo numuru, starpsezonā tika parakstīts jauns līgums ar iksezonas algu pieci miljoni dolāru.
Jaunā sezona, kurā regulārajā turnīrā būs 84 spēles, sāksies 29. septembrī.