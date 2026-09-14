Pēc septiņiem gadiem Kavai Lenards atgriežas Toronto - “Clippers” un “Raptors” vienojas par skaļu maiņas darījumu
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubi Losandželosas "Clippers" un Toronto "Raptors" ir vienojušies par Kavai Lenarda pāreju uz Kanādas klubu, ziņo ESPN basketbola apskatnieks Šems Šaranja.
Atsaucoties uz saviem informācijas avotiem, Šaranja atgādina, ka 30. jūnijā panāktais "Clippers" un "Raptors" maiņas darījums tika apturēts NBA izmeklēšanas dēļ.
"Darījums tiks pabeigts pēc "Clippers" pirmdien dotā galīgā apstiprinājuma," ziņo Šaranja.
Jau ziņots, ka NBA par algu griestu apiešanas noteikumu pārkāpšanu piesprieda naudas sodu Losandželosas "Clippers" komandai un Lenardam, uz vienu gadu diskvalificēja kluba īpašnieku Stīvu Bolmeru un biznesa operāciju prezidenti Džilianu Zakeri, uz sešiem mēnešiem - basketbola operāciju prezidentu Lorensu Frenku, bet komanda zaudēja piecas pirmās kārtas drafta izvēles NBA jauno spēlētāju drafā laikā no 2029. līdz 2033. gadam.
"Clippers" saņēma arī naudas sodu 30 miljonu ASV dolāru (26 miljoni eiro) apmērā, bet Lenards - 700 000 dolāru (606 219 eiro) apmērā.
Jūnija beigās noslēgtā vienošanās paredzēja, ka "Clippers"no "Raptors" saņems Brendonu Ingramu, Greidiju Diku, kā arī piecas drafta izvēles.
Lenards 2019. gadā "Raptors" rindās kļuva par NBA čempionu un tika atzīts par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. To pašu viņš iespēja arī 2014. gadā ar Sanantonio "Spurs".
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2019. gadā brīvais aģents Lenards, kurš ir dzimis Losandželosā, izvēlējās karjeru turpināt "Clippers" vienībā, kurā pavadīja pēdējos septiņus gadus. Aizvadītajā sezonā "Clippers" rindās viņš 65 pamatturnīra spēlēs vidēji mačā guva 27,9 punktus.