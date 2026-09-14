Franciju nomaina pret Latviju - titulētā skrējēja Berenisa Klejē-Merla turpmāk pārstāvēs mūsu valsti
Vidējo distanču skrējēja Berenisa Klejē-Merla turpmāk pārstāvēs Latviju, ziņo Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).
31 gadu vecās Klejē-Merlas, kura līdz šim starptautiskajās sacensībās pārstāvēja Franciju, vecmāmiņa ir latviete.
Sportiste 2023. gadā startēja Rīgā, pirmajā pasaules čempionātā skriešanā vienas jūdzes skrējienā ar rezultātu četras minūtes un 34,41 sekunde ierindojās septītajā vietā.
LVS ziņo, ka šobrīd ir beidzies Latvijas pilsonības saņemšanas process un sportiste drīkst sacensībās pārstāvēt Latvijas komandu.
Tiek ziņots, ka Pasaules Vieglatlētikas federācija ("World Athletics") Klejē-Merlai ir devusi atļauju mainīt pilsonību un pārstāvēt Latviju.
Bez septītās vietas Rīgā sportiste 2023. gadā Francijas čempionātā telpās uzvarēja 1500 metru skrējienā, bet viņas kontā ir arī uzvara Eiropas krosa čempionātā Francijas komandas sastāvā.
1500 metru distancē viņas rekords ir četras minūtes un 3,58 sekundes (2026. gadā), 800 metros - divas minūtes un 1,19 sekundes (2026.), jūdzes skrējienā - četras minūtes un 25,06 sekundes (2025.), bet jūdzes skrējienā ielās - Rīgā 2023. gadā sasniegtais rezultāts četras minūtes un 34,41 sekunde.
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Svētdien tradicionālajā ielu skrējienā "New Balance 5th Avenue Mile 2026" Ņujorkā skrējēja jūdzes distancē ar rezultātu četras minūtes un 19 sekundes finišēja ceturtā.
Uzvarēja britu skrējēja Džemma Rīkija (4:14). Otrajā vietā ierindojās mājiniece Džozete Endrūsa (4:17), bet trešajā - vēl viena ASV skrējēja Reičela Makartūra (4:18).
Latvijas izlasē jau ir vairāki ārzemēs dzīvojoši vieglatlēti - Latvijas pilsoņi: kārtslēcēja Alisone Neidere, vesera metējs Noa Kristians Jirgens, kā arī daudzsološs jaunietis Ivars Steinbergs, kurš dzīvo Zviedrijā un ir specializējies mešanu disciplīnās.