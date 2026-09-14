Semeņistajai pēdējā brīdī mainās pretiniece Sanpaulu turnīrā
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja, kurai šodien Sanpaulu "WTA 250" turnīra pirmajā kārtā bija jātiekas ar kādreizējo pasaules ranga vicelīderi Paulu Badosu no Spānijas, pēc Kanādas tenisistes Leilas Fernandesas izstāšanās pirmajā mačā spēlēs ar japānieti Haju Kinošitu.
Tiek ziņots, ka Fernandesa, kura pasaules rangā ieņem 31. vietu un turnīrā bija izsēta ar pirmo numuru, no turnīra izstājās "neparedzētu apstākļu dēļ".
Viņas vietā sacensību zarā tika iekļauta Semeņistaja, kura tagad ir izsēta ar devīto numuru, bet Badosa tika pie "laimīgās zaudētājas" lietuvietes Justinas Mikulskītes (WTA 237.).
Semeņistajas, kura WTA rangā ieņem 120. vietu, pretiniece būs vēl viena "laimīgā zaudētāja" japāniete Kinošitu (WTA 210.).
Spēles laiks pagaidām nav publicēts.
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja, kurai šodien Sanpaulu "WTA 250" turnīra pirmajā kārtā bija jātiekas ar kādreizējo pasaules ranga vicelīderi Paulu Badosu no Spānijas, pēc Kanādas tenisistes Leilas Fernandesas izstāšanās pirmajā mačā spēlēs ar japānieti Haju Kinošitu.
Tiek ziņots, ka Fernandesa, kura pasaules rangā ieņem 31. vietu un turnīrā bija izsēta ar pirmo numuru, no turnīra izstājās "neparedzētu apstākļu dēļ".
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Viņas vietā sacensību zarā tika iekļauta Semeņistaja, kura tagad ir izsēta ar devīto numuru, bet Badosa tika pie "laimīgās zaudētājas" lietuvietes Justinas Mikulskītes (WTA 237.).
Semeņistajas, kura WTA rangā ieņem 120. vietu, pretiniece būs vēl viena "laimīgā zaudētāja" japāniete Kinošitu (WTA 210.).
Spēles laiks pagaidām nav publicēts.