“Sabres” uz astoņiem gadiem pagarina līgumu ar Ēstlundu
Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Buffalo Sabres" ir noslēdzis astoņu gadu līgumu par 52,8 miljoniem ASV dolāru (45,7 miljoni eiro) ar 22 gadus veco centra uzbrucēju, ziņo NHL.
Jaunā vienošanās stāsies spēkā 2027./2028. gada sezonā. Uzbrucējs šobrīd aizvada pēdējo trīs gadu līguma sezonu.
2022. gadā ar 16. numuru draftētais hokejists divās sezonās 60 NHL pamatturnīra spēlēs sakrāja 27 (11 vārti un 16 rezultatīvas piespēles) rezultativitātes punktus, bet Stenlija kausa izcīņā trijās spēlēs - divus (1+1) punktus.
Viņš vidēji spēlē uz ledus pavadīja 13 minūtes un 58 sekundes, un viņa lietderības koeficients vienādos sastāvos (+10) bija ceturtais augstākais NHL debitantu uzbrucēju vidū.
"Viņš ir treneru sapnis, jo viņnš ir no tiem spēlētājiem, kurus īsti nav nepieciešams trenēt," aprīlī "Sabres" tīmekļa vietnei sacīja komandas galvenais treneris Lindijs Rafs.
"Sabres" šonedēļ uzsāk treniņnometni, un pirmo pirmssezonas pārbaudes spēli aizvadīs 21. septembrī ar Latvijas vārtsarga Artūra Šilova pārstāvēto Pitsburgas "Penguins". Pamatturnīru komanda sāks 1. oktobrī izbraukumā ar Kolumbusas "Blue Jackets".