Pēc veiksmīgās sezonas “Canadiens” pagarina līgumu ar Senluī
Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Monreālas "Canadiens" pagarinājusi vienošanos ar galveno treneri Martinu Senluī.
Kluba paziņojumā norādīts, ka jaunais līgums noslēgts uz vairākiem gadiem.
Senluī vada "Canadiens" kopš 2022. gada. Viņš 2025. gadā pēc tam, kad Monreālas klubs pirmo reizi kopš 2021. gada sasniedza izslēgšanas spēles, pretendēja uz Džeka Adamsa balvu kā sezonas labākais treneris.
Viņa vadībā "Canadiens" pagājušajā sezonā Stenlija kausa izcīņā aizcīnījās līdz Austrumu konferences finālam, kurā ar 1-4 atzina nākamās čempiones Karolīnas "Hurricanes" pārākumu.
Bijušais NHL uzbrucējs, kurš 2018. gadā tika iekļauts Hokeja slavas zālē, pirms pievienošanās "Canadiens" līdz šim par galveno treneri nebija strādājis. 2018./2019. gada sezonā Senluī bija Kolumbusas "Blue Jackets" treneru korpusa konsultants.
51 gadu vecais Senluī kā spēlētājs no 1998. gada līdz 2015. gadam NHL aizvadīja 16 sezonas, 1134 spēlēs tiekot pie 1033 (391+642) punktiem. Karjeras laikā viņš pārstāvēja Ņurojkas "Rangers", Tampabejas "Lightning" un Kalgarī "Flames".
2004. gadā Senluī kopā ar "Lightning" izcīnīja Stenlija kausu, kā arī kļuva par sezonas MVP un rezultatīvāko spēlētāju.